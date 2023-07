Ryanair objavio raspored za zimsku sezonu s preko 404.000 sjedala za hrvatske turiste

Europski zračni prijevoznik Ryanair objavio je najveći zimski raspored letova do sad s više od 404 tisuće sjedala za hrvatske turiste koji žele za vrijeme zimskih praznika otputovati. Od kraja listopada 2023. do kraja ožujka 2024., Ryanair nudi šarolik izbor- od skijanja, božićnih sajmova diljem Europe do toplijih krajeva po pristupačnim cijenama.

Tako hrvatski putnici svoj godišnji odmor mogu provesti na jednom od Ryanairovih uzbudljivih odredišta uz cijenu avionske karte od 29,99 €, dostupne na internetskim stranicama, stoji u priopćenju. "Primili smo veliku količinu zahtjeva za raspored letova za zimu ’23 od kupaca koji su se rano prijavili i koji su željeli biti ispred jata i rezervirati let Ryanaira za svoje bijeg zime ’23. Bilo da se želite malo upiti na suncu, spustiti se na skijaške padine ili uživati ​​u prazničnoj sezoni u jednom od europskih gradova koji oduzimaju dah, nećete biti razočarani nenadmašnim izborom vrhunskih skijališta, božićnog sajma, sezonske kupovine i zimskog sunca destinacije koje nudimo po najnižim cijenama u Europi", kazala je Alicja Wójcik-Gołębiowska iz Ryanaira.

VIDEO: Turistička patrola - Vrsi Mulo