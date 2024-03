VIDEO Dramatične posljednje sekunde ruskog SU-27: U plamenoj buktinji završio u Crnom moru

Niz video snimaka snimljenih jučer na području anektiranog Krima pokazuje kako borbeni zrakoplov SU-27 ruske vojske zapaljen pada u more. Snimke su nastale iznad Sevastopolja, a na nekima se vidi i padobran s kojim se pilot uspio katapultirati iz gorućeg aviona te su ga iz mora, prema tvrdnjama lokalnih stanovnika, izvukli lokalni ribari.

Dvije su priče na ruskim telegram kanalima o uzrocima pada aviona – prijateljska vatra i mehanički kvar, a konkretno neki spominju i da je ptica ušla u jedan od motora koji se potom zapalio.

No, avion u plamenu može sugerirati i prijateljsku vatru mada na snimkama nema tragova prethodne eksplozije u zraku koja bi nastala od protuzračne obrane. Ali, do sada je ruska protuzračna obrana srušila podosta svojih aviona pa to nije ni ovaj put isključeno.

Isprva se mislilo da je avion srušen u četvrtak bio lovac Su-35 koji je vrijedan 67 milijuna funti i ima super manevarske sposobnosti. Ali guverner Sevastopolja kojeg je imenovao Putin, Mihail Razvožajev, naznačio je da se radi o Su-27 vrijednom inače oko 32 milijuna funti. Potvrdio je i da je pilot spašen.

„Pilot se katapultirao. Pokupili su ga spasioci na udaljenosti od 200 metara od obale. Njegov život nije u opasnosti.“ – rekao je Razvožajev.

Proruski, ali relativno pouzdan, Telegram kanal FighterBomber također je objavio da se radi o Su-27. "Izgleda kao da je oboren", stoji u objavi, u kojem se također navodi da je pilot "izvučen" iz mora.

Inače, Rusija, prema neovisnoj stranici za praćenje gubitaka vojne tehnike Oryx, do sada u ovom ratu nije izgubila nijedan avion SU-27 za razliku od mnogih drugih Suhoj zrakoplova. Ti avioni uglavnom i djeluju u pozadini ne izlažući se protuzračnoj obrani Ukrajine i koriste se za presretanje balističkih i drugih projektila koje Ukrajina često lansira na područje Krima.

Najzapaženija operacija 38. pukovnije, koja na Krimu ima SU-27 zrakoplove, do sada je u širem ratu bila u ožujku 2023., kada je rasporedila Su-27 kako bi presrela bespilotnu letjelicu američkih zračnih snaga Reaper koja je patrolirala međunarodnim zračnim prostorom iznad Crnog mora. Jedan je SU-27 manevrima izazvao rušenje američke bespilotne letjelice, a Su-27 su sigurno sletjeli u svoju bazu.

