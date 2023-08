Ruski propagandist zaprijetio: Berlin, Prag i Ljubljana će ponovno biti naši

Nove prijetnje stigle su od ruskih stručnjaka u jeku rasprava o učinkovitosti ukrajinske vojske u velikoj planiranoj protuofenzivi. Naime, ruski stručnjak za Kinu Nikolaj Vavilov uputio je nove prijetnje Zapadu tijekom gostovanja u ruskoj emisiji Olga Skabeyeva's 60 Minutes show ovog ponedjeljka.

Vavilov je, naime, pričao o tome kako je Rusija u prošlosti bila prisutna na brojnim mjestima u Europi, a ponajviše u Francuskoj i Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Vavilov smatra kako će se to i ponoviti, prenosi Newsweek.

‼️ «Russia is the greatest country in the world, Berlin, Dresden, Prague, Ljubljana, Paris will be ours», - Russian propagandist Nikolay Vavilov on Skabeyeva's show pic.twitter.com/6PEUwZZeON