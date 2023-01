Ruski grad Rostov pod napadom? Šire se brojne snimke

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje navodno prikazuju ruski grad Rostov pod napadom te da je zbog toga uključena protuzračna obrana.

This is an atmosphere in Rostov-on-Don tonight: Russian media publish video of the sky over the city. pic.twitter.com/35evTneQ7p

Dopisnik KyivPosta Jason Jay Smart napisao je na Twitteru da ruske snage koristile protuzračnu obranu kako bi zaštitile grad od ukrajinskih raketa.

Rostov, Russia 🇷🇺 was forced to just now use air defense to block incoming Ukrainian missiles 🇺🇦.



Russian social media indicates that the Russians do not like it much when the tables are turned. 🔥 💥 pic.twitter.com/29tNjYQNX2