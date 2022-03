Ruska televizija o prosvjedu svoje urednice: 'Britanska špijunka, dobila je 30 srebrnjaka bonusa'

Ruska državna televizija konačno se oglasila o prosvjedu koji je u eteru priredila sada već bivša urednica te televizije, Marina Ovsjanikova.

Šef odjela vijesti na ruskoj državnoj televiziji, Kiril Kleimjonov, optužio ju je da je to napravila jer je - britanska špijunka.

"Izdala je svoju zemlju i sve nas... hladno, prijetvorno i za bonus", rekao je Kleimjonov.

"Izdaja je uvijek nečiji osobni izbor.. ali morate nazvati stvari pravim imenom. Da su svima dobro poznati čin u zamjenu za 30 srebrnjaka nazvali činom strasti, svjetska povijest izgledala bi puno drugačije", rekao je.

