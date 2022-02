VIDEO Rusija povlači dio vojske s granice s Ukrajinom: 'Osramotili smo Zapad bez ijednog ispaljenog metka'

Kremlj je u utorak potvrdio da je počeo povlačiti vojne snage raspoređene uz granicu s Ukrajinom što je "normalan proces" i osudio je ponovno zapadnu "histeriju" upozoravanjem na skorašnju invaziju Rusije na Ukrajinu.

"Od početak smo govorili da će po završetku vojnih vježbi (...) vojska biti vraćena u svoje vojarne. Upravo se to sada događa, to je uobičajen proces", rekoa je novinarima glasnogovornik ruskog predsjedništva Dmitrij Peskov.

Dio snaga iz ruskih vojnih oblasti u susjedstvu Ukrajine vraća se u svoje baze nakon završetka vježbi, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane, što je potez koji bi mogao smanjiti napetosti između Moskve i Zapada.

Ruska novinska agencija Interfax pozvala se na ministarstvo koje je navelo da, iako se nastavljaju velike vježbe diljem zemlje, neke postrojbe južnih i zapadnih vojnih oblasti završile su svoje vježbe i počele se vraćati u bazu.

Rusija je nagomilala više od 100.000 vojnika blizu granica s Ukrajinom i potaknula strah od invazije, osobito zbog toga jer se održavaju zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije od 10. do 20. veljače pa je Ukrajina gotovo potpuno okružena ruskom vojskom.

Russia Defense Ministry shares videos purporting to show tanks moving back to bases.



“Feb. 15, 2022 will go into history as the day western war propaganda failed. They have been disgraced and destroyed without a single shot being fired.” -Russia FM spox. pic.twitter.com/sWbLt4NZqZ