Rusi jučer izveli 18 zračnih napada; Zelenski: Cijela Ukrajina će biti slobodna

Video snimka sudara ruskog lovca i američkog drona nad Crnim morem pokazuje da je Rusija lagala o tome što se dogodilo, objavila je u četvrtak Bijela kuća. Rušenje drona MQ-9 u utorak prvi je izravni američko-ruski incident od početka rata u Ukrajini, a dvije zemlje su se međusobno optuživale da je kriva upravo ona druga. Na snimci se vidi kako ruski lovac Su-27 dolazi vrlo blizu drona i ispušta gorivo, manevar koji po američkim dužnosnicima dokazuje da mu je namjera bila oštetiti američku letjelicu.

Tijek događaja:

07:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u svom večernjem obraćanju kako će "cijela Ukrajina biti slobodna".

"Doći će dan kada će biti uspostavljen sud koji će donijeti pravdu našim ljudima. Sud koji će agresora kazniti onako kako su kažnjavani agresori iz prošlosti. Doći će dan kada će svi počinitelji ratnih zločina nad Ukrajincima biti izvedeni pred lice pravde", naveo je Zelenski.

"Odradit ćemo sve pravne poslove. Mobilizirat ćemo sve partnere koji su za to potrebni. To se već radi. Svaki dan približavamo pravdu Ukrajini. Za to radimo svaki dan. Glavni tužitelj i njegov ured, ukrajinski policajci, specijalne službe, vlada, diplomati, moj ured", dodao je.

07:10 - Ruske snage lansirale su pet projektila i 18 zračnih napada u proteklom danu, prema jutarnjem ažuriranju ukrajinskog Glavnog stožera, prenosi The Kyiv Independent.

