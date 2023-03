VIDEO Pogledajte usporenu snimku: Nakon smetnji u signalu vidi se ključni dio oštećenja američkog drona

SAD su objavile snimku s drona Reaper MQ-9 na kojoj se vidi kako ruski borbeni zrakoplov Su-27, leteći većom brzinom od drona ispušta gorivo iz dvije mlaznice kako bi s gornje strane zalio dron. Rusi su računali da bi zalijevanjem kerozinom dron ili njegov motor postali neupotrebljivi, zato su po njemu ispuštali gorivo. Vijest je puštena kao "snimka sudara". No, sam trenutak sudara ne vidi se na toj snimci iz Pentagona. Nakon prvog prolaska Su-27, kamera s drona prati rad propelera i ne vide se nikakva oštećenja. Onda opet slijedi "napad" Su-27 sa ispuštanjem goriva i kada prođe taj prvi dio snimke, nastupaju "smetnje" na ekranu.

Nakon par sekundi smetnji, ponovno se pojavljuje jasna snimka s kamere na dronu, koja prikazuje propeler na kraju američke letjelice, ali ovoga puta, jedan od krakova propelera je oštećen i iskrivljen. Reaper (Predator B), za razliku od Predatora A ima propeler s 4 kraka (jedan više). Na tom kraju snimke vidi se da dron i s iskrivljenim propelerom i dalje leti. Kako je došlo do oštećivanja tog kraka, na ovoj snimci se, međutim ne vidi. Američka vojska kazala je da je, kasnije, zbog oštećenja propelera morala oboriti dron u Crno more.

VIDEO Amerikanci objavili snimku udara ruskog aviona u američki dron, usporena verzija

Podsjetimo, Kremlj i Washington se međusobno optužuju za incident koji se dogodio u utorak u međunarodnom zračnom prostoru u blizini teritorija za koji Rusija tvrdi da ga je anektirala od Ukrajine dok i dalje traju sukobi između ukrajinskih i ruskih snaga. Moskva je Washingtonu u srijedu poručila da se drži podalje od njenog zračnog prostora nakon što su ruski borbeni zrakoplovi presreli američki dron koji je potom pao u Crno more, što je bio prvi izravni sukob između supersila otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu.

Ministri obrane i vojni zapovjednici iz SAD-a i Rusije održali su telefonske razgovore. Rusija će pokušati izvaditi ostatke američkog vojnog drona koji je pao u Crno more, rekao je tajnik ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev, a glasnogovornik Bijele kuće John Kirby je izjavio da ga se možda nikada neće naći. Rusija je navodno stigla do mjesta američkog drona, javio je u međuvremenu CNN pozivajući se na dužnosnike. Dva dužnosnika su rekla da je Rusija stigla do mjesta pada MQ-9 u Crnom moru.

Vrhovni general Washingtona rekao je da je nesreća pokazala sve agresivnije ponašanje Moskve, dok je Rusija upozorila da bespilotne letjelice u blizini Krima predstavljaju opasnost od eskalacije. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je svom američkom kolegi Lloydu Austinu da su letovi američkih dronova uz obalu Krima "provokativne prirode" i da bi mogli dovesti do eskalacije u zoni Crnog mora.

Britanski ministar obrane Ben Wallace optužio je Rusiju da se ponaša "neprofesionalno". Wallaceovi komentari odražavaju novo stajalište Zapada da je izvanredni incident u zraku bio jednokratan i da nije odmah zaslužio ništa jače od diplomatskih pritužbi.

