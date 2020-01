'Roha je bio izvanserijski stručnjak koji je posjedovao rijetku želju za spoznajom'

Danas smo se okupili da iskažemo čast i poštovanje Željku Rohatinskom, našem dragom Rohi. Napustio nas je dobar čovjek, izvanserijski stručnjak koji je posjedovao rijetku želju za spoznajom, skroman... - emotivno je počeo komemorativni govor svom prethodniku i mentoru guverner HNB-a Boris Vujčić. U presjeku njegova rada posebno se referirao na vođenje monetarne politike u razdoblju koje je prethodilo krizi.

- Kad je izbila kriza, vidjela se dalekovidnost mjera koje je s Rohom na čelu provodio HNB. Kontraciklično djelovanje otpuštanjem likvidnosti imalo je isti efekt kao FED-ovo na američkom tržištu, omogućilo je refinanciranje na domaćem tržištu kad su strana bila nedostupna. Hrvatska na iznenađenje svih nije tražila pomoć. To je bilo Rohino životno djelo – istaknuo je Vujčić te njegovo vođenje monetarne politike nazvao neortodoksnim, napomenuvši da je to prepoznao i ugledni časopis The Banker te ga 2008. proglasio najboljim guvernerom na svijetu.

Kad je posrijedi nadzorna funkcija HNB-a istaknuo je kriznu situaciju vezanu uz pronevjeru u Riječkoj banci 2002., kao i prijepore s Bayerische Landesbankom, tadašnjim vlasnikom, koji je, nakon te epizode u kojoj se kukavički povukao iz vlasništva, pritiskao HNB da mu odobri preuzimanje Hypo banke.

- Navala na Riječku banku brzo je počela, čim se saznalo za pronevjeru. Bili smo u Washingtonu, okupili se u jednoj pivnici u kojoj smo se znali sastati... Roha je odmah odlučio likvidnosno pomoći banku, održati šaltere otvorenima, smiriti paniku štediša... Nijemci su nakon toga prodali banku Hrvatskoj za jedan dolar. Ne znam zašto je bio dolar, a ne euro, ali to je bila realna cijena. Poslije smo je još dobro prodali vlasniku koji je još uvijek tamo - prisjetio se Vujčić.

Za naknadno apliciranje za preuzimanje Hypa, postavili su, kaže, BLB-u takve uvjete da je djelovalo kako ih neće nikad ispuniti. No, ipak jest i nakon toga odobrena im je suglasnost.

- Roha je često i nedjeljom dolazio u HNB, bio je "control frick", nije volio stvari prepuštati slučaju i uvijek je razmišljao šahovski, tri-četiri koraka unaprijed. Vječno u magli dima, paleći cigaretu za cigaretom, no iza magle uvijek je izranjao bistar pogled koji je svakoj njegovoj riječi davao uvjerljivost. A znao s malo riječi reći puno - slikovito se izrazio guverner te otkrio kako su se šalili prepričavajući ozbiljne sastanke, čega će se najviše sjećati, pričali o sportu, glazbi, povijesti... Rohatinski pušeći svoje cigarete, a Vujčić njegove.

Na komemoraciji koju je organizirala središnja banka govorio je i bivši ministar financija Mato Crkvenac koji mu je bio mentor za doktorsku disertaciju, a počast Željku Rohatinskom odali su i Boris Škegro, Franjo Luković, Anton Kovačev, Dinko Lucić i brojni drugi financijaši.