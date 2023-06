Roditelji Hrvata u strepnji, čekaju njihov povratak iz Zambije: 'Ne usudim se više veseliti'

Osmero Hrvata i njihova djeca, hrvatski državljani, posvojena iz sirotišta u DR Kongu, trebali su stići iz Zambije u Zagreb u prvim tjednima prosinca prošle godine. Kad ih je u zračnoj luci u gradu Ndoli zaustavila policija, odrasle privela, a djecu odvela, počelo je mučno razdoblje za sve koji su pratili ovaj slučaj, a najviše za osmero Hrvata i njihove obitelji, u kojem je isplivalo puno toga, od manjkave državne regulacije posvojenja do osobnih napada i hajke na te ljude te političkih prepucavanja i skupljanja bodova na osobnoj nesreći.

No sada je sve gotovo – sutkinja Visokog suda, na koji je slučaj prebačen, u četvrtak je zaključila da tužiteljstvo, a to se vidjelo i tijekom postupka, nema dokaza da su djecu, kako neki kažu, “kupili”, kazala da su posvojenja legitimna i legalna, da dokumentacija nije krivotvorena i da i roditelji i djeca mogu u Hrvatsku.

Suze u Zambiji i Hrvatskoj

Tužiteljstvo je u ponedjeljak zaključilo ispitivanje svojih svjedoka. I nisu bili neki kad je najviše pozornosti izazvao Ivan Pernar, koji je umalo završio u pritvoru zbog nepoštivanja suda. Trenutak kad je sutkinja u četvrtak sumirala slučaj, a onda počela govoriti da se optuženi oslobađaju uz obrazloženje odluke, pa još kazala da i djeca idu s roditeljima u Hrvatsku i da nema potrebe iznositi obranu, bio je gotovo nadrealan. Plakalo se u sudnici, plakali su čak i sudski referenti, plakalo se u Hrvatskoj. Oslobođeni Hrvati u četvrtak su samo kratko govorili da su sretni, da su opet obitelj i jedva su čekali vidjeti svoju djecu. Preostalo je organizirati put i pobrinuti se za formalnosti što je kod svih njih, ali i njihovih obitelji u Hrvatskoj, izazivalo laganu nervozu. Jučerašnji plan bio je da na put krenu u petak.

Šest mjeseci prolazila je kroz pakao dok su joj kći Azra Imamović Subošić i njezin suprug Zoran Subošić, koji su u četvrtak nakon presude bili u gužvi čekajući da vide djecu te pripremajući i kupujući potrepštine za njih, prolazili agoniju u Zambiji. A onda je u četvrtak čula vijest da je sud sve oslobodio, da dokumentacija o posvojenjima nije krivotvorena te da je proces posvajanja bio legalan. Od uzbuđenja i sreće gotovo da nije mogla govoriti, mami, ali i baki Ivani Goranić glas je podrhtavao, osjetilo se kako joj naviru suze.

– Vijest je predivna, nisam se usudila ni nadati. Izvan sebe sam od sreće, ali malo i strepim zbog onog što se već jednom dogodilo – kazala je aludirajući na privremeni prekid procesa i protjerivanje Hrvata nakon postupka na nižem sudu, kad su ih, iako im je bilo naređeno da odu iz Zambije, ponovno uhitili u zračnoj luci. – Samo da dođu, samo neka slete – kroz suze radosnice govorila je Ivana Goranić.

Slično su se osjećali i drugi.

– Dok ih ne vidim pred sobom, neću vjerovati da su slobodni. Ne usudim se više veseliti. Već su ih puštali pa vraćali iz aviona. Sud ih je oslobodio, ali sad još samo da sretno doputuju kući, da se zagrlimo – kaže nam Mirjana Magić iz Gornjeg Kućana kod Varaždina, čiji je sin Damir sa suprugom Nadicom bio zatvoren u Zambiji.

– Znala sam da će biti oslobođeni jer nisu ništa skrivili, samo nisam znala da će tako dugo sve to trajati. Nadičina mama tješila je mene, ja sam tješila nju. “Sve bude u redu Mirjana, samo moramo biti strpljive”, govorila mi je – kaže Mirjana, kojoj nije bilo lako iščekivati vijesti iz Zambije i zbog svoje bolesti. Ogorčena je, kaže, onime što je na sudu izvodio Ivan Pernar. – Ne znam što mu je to trebalo i koji mu je bio cilj. I kakve on ima veze s posvojenjima? – pita.

Hrvatska Vlada oglasila se nedugo nakon objave ističući da se “djeca s roditeljima vraćaju u Hrvatsku te im je potrebno osigurati što lakšu i bržu integraciju u naše društvo”. – Od trenutka pritvaranja do završetka sudskog postupka hrvatska država štitila je prava i interese svojih državljana. To smo činili pružajući im potrebnu konzularnu pomoć i štiteći njihovo pravo na pošteno i nepristrano suđenje i humano postupanje. Osim prava hrvatskih parova, štitili smo i prava četvero djece koja su prošla postupak posvojenja i stekla hrvatsko državljanstvo – istaknuli su iz Vlade.

Ministar socijalne skrbi Marin Piletić kazao je detaljnije da “nije utvrđeno niti jedno kazneno djelo zbog kojih ih je tužiteljstvo šest mjeseci zadržalo u Zambiji, nije utvrđeno da je bilo riječi o falsificiranju dokumenata o posvojenju”. Govoreći o istrazi dosadašnjih posvojenja iz DR Konga rekao je da su analizirali sva posvojenja iz te države. – Nakon niza optužbi nekih političkih grupacija sva ta djeca, osim dvije obitelji koje su se iselile, su u Hrvatskoj, korisnici našeg zdravstvenog sustava, vrtića i osnovnih škola – istaknuo je, dok je njegov kolega iz Vlade ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica još jednom istaknuo da “djeca imaju dokumente, vraćaju se u Hrvatsku kao hrvatski državljani”.

No slučaj posvojenja izazvao je burne i podijeljene reakcije u političkom životu Hrvatske. – Sretni smo, osjećamo olakšanje, a vjerujem da se tako osjećaju svi hrvatski građani kojima je dobro na srcu. Dakle, radi se o našim sugrađanima za koje je sada i sud rekao da nisu sudjelovali ni u kakvom krijumčarenju djece. Veselimo se trenutku kada će, zajedno s djecom, sletjeti u Hrvatsku – komentirala nam je Ivana Kekin, saborska zastupnica Nove ljevice.

Baš na isti dan kada su naši državljani oslobođeni u Zambiji, u hrvatskom se Saboru raspravljalo o zakonskim izmjenama koje bi trebale regulirati međunarodna posvojenja. – Izmjene su motivirane direktno ovim slučajem, a Vlada RH uputila ih je u proceduru jer je svjesna koliko manjkavosti u sustavu međunarodnog posvajanja imamo te koliko su hrvatska država i institucije propustile zaštititi hrvatske posvojitelje, što je dovelo do toga da osmero ljudi bude šest mjeseci zatočeno i da se četvero djece potura po maloljetničkim zatvorima. Dovelo je i do užasnog straha i nesigurnosti svih parova koji su taj proces ranije prošli. No predložene zakonske izmjene taj problem uopće ne rješavaju, već se sva odgovornost prebacuje na buduće posvojitelje. Kada dođe do legalizacije dokumenata, jasno je da ne može pojedinac biti odgovaran za provjeru autentičnosti dokumenata iz trećih zemalja – podcrtala je Kekin. Važno je, zaključila je, i da zapamtimo tko su bili pojedinci i političke stranke koje su se isti tren ukrcale u brod mržnje i pokušavale preko nesreće i tragedije naših sugrađana ostvariti bijedne političke poene.

– Moramo popraviti sustav kako se takve situacije ne bi ponavljale. A vidimo da su one vrlo opasne, kako za pojedince koji se odluče na međunarodno posvojenje tako i za ugled Hrvatske u međunarodnoj zajednici – rekla je Vesna Vučemilović, čelnica Saborskog odbora za obitelj. Dodala je da Hrvatska mora uvažiti sve međunarodne konvencije čiji je potpisnik kako bismo zaštitili prava djece, ali i pomogli našim ljudima da se ovakve nemile situacije više ne bi događale.

Presuda bitna Zambiji

Mostov Nikola Grmoja izjavio je da je ova nepravomoćna presuda bila bitna Zambiji “jer su naša lupetala govorila kako se u Hrvatskoj neće provesti nikakva istraga”. – Međutim, ovo ne govori ništa o tome je li se dogodila trgovina djecom. Hrvatski građani oslobođeni su tih optužbi, a ovaj Kabonga i ekipa koja je nedostupna zambijskom pravosuđu ni ne može još doći na udar tamošnjih institucija. Što će tu biti, to ćemo tek vidjeti. Jako je važno u Hrvatskoj urediti stvar da se ovo ne ponovi, sustav treba urediti tako da je trgovina ljudima nemoguća, a to nije ovaj zakon koji imamo danas – kazao je Grmoja. U četvrtak se tijekom dana rješavala dokumentacija, a planovi su bili da oslobođeni hrvatski državljani i njihova djeca u petak krenu prema Hrvatskoj.