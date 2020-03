Građani navalili i na pekače za kruh i zamrzivače, robe ima dovoljno usprkos povremenim nestašicama

Robe ima dovoljno, problem je što se police prazne brže nego ih trgovci stignu napuniti, odgovarali su jučer iz Konzuma, NTL-a, Spara, Lidla, objašnjavajući povremene nestašice mesa, svježeg sira, kvasca, krumpira, kupusa... usljed pojačane kupnje građana.

– Unatoč pritisku na prodaju artikala visoke potražnje (trajni proizvodi, konzervirana hrana te sredstva za dezinfekciju), jako dobro surađujemo s dobavljačima i proizvođačima te za sada nemamo naglašenijih problema s opskrbom svojih trgovina namirnicama – kazali su iz Lidla.

– Opskrba robom funkcionira te se trudimo redovito popunjavati police u svim našim trgovinama. Međutim, može se dogoditi da neke police nisu u cijelosti pune s obzirom na trenutnu situaciju. Pojedinih proizvoda ima manje, no pobrinuli smo se da ih kupci mogu nadomjestiti sličnim proizvodima iz iste kategorije. I dalje smo u stalnom kontaktu s našim dobavljačima kako bismo osigurali dovoljne količine potrebne robe za naše kupce – odgovaraju iz Spara, dok iz Konzuma poručuju kako je njihova velika prednost i dugogodišnja strateška suradnja s domaćim dobavljačima. No već neko vrijeme rade i na uspostavljanju alternativnih izvora nabave, ukoliko dođe do većeg ograničenja i prekida isporuke robe koju uvozimo iz najugroženijih zemalja. Kupce molimo za razumijevanje – velike navale stvaraju pritisak na trgovine te se povećavaju zdravstveni rizici i za kupce i za zaposlenike. Stoga ih pozivamo na poštivanje odredbe o držanju razmaka na blagajnama i u trgovini kao i na korištenje prije svega beskontaktnog odnosno plaćanja karticama, jer su te mjere ključne za čuvanje zdravlja svih koji se nalaze u trgovinama. – izjavio je Zoran Mitreski, član uprave Konzuma za nabavu i marketing.

Kao i u maloprodaji, Fortenova grupa je i u svim svojim proizvodnim i poljoprivrednim pogonima provela cijeli niz mjera kojima je osiguran kontinuitet poslovanja u izvanrednim uvjetima obrane od širenja korona virusa. Uz pojačane mjere sanitarne i osobne higijene, zaposleni Jamnice, Zvijezde, PIK-a Vrbovec, Leda, Belja, PIK-a Vinkovci i svih drugih kompanija Fortenova grupe normalno rade i osiguravaju proizvode za police i za zalihe u maloprodaji, čime se tržištu jamči dostupnost tih roba u narednom razdoblju.

Predsjednik uprave NTL-a Martin Evačić, kaže kako se dnevni promet u maloprodajnim trgovinama udvostručio. Promet je veći nego u jeku turističke sezone, no isporuka teče normalno, ima dovoljno zaliha, a i uvozna roba, što se nije moglo reći unazad 10-ak dana, sada normalno stiže iz EU zemalja.

– Ako se situacija za mjesec-dva smiri, ne bi trebalo biti panike. No bojim se kako će se raditi kad prođe virus, s obzirom na nakupovane zalihe – rekao je Ervačić.

S obzirom da smo ovisni o uvozu hrane i u ničemu gotovo nismo samodostatni, mnogi strahuju od posljedica nestašice mesa, jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda..., no Branko Bobetić, direktor Croatiastočara, kaže kako na unutarnjem tržištu EU robe ima dovoljno.

Ipak, treba respektirati apele resornih europskih udruženja da se osigura nesmetan promet roba, pogotovo mlijeka za preradu, jer iako ga se na EU tržištu proizvodi i 15% više od ukupnih potreba, 6 milijuna tona sirovog mlijeka kojim se trguje mora se preraditi u roku 48 sati, dok meso, primjerice, koje se hladi, može i duže stajati.

Predsjednik uprave PPK - karlovačke mesne industrije Igor Miljak kaže kako su narudžbe kod njih i 25% veće od redovnih i sve ih nastoje isporučiti na vrijeme.

– Nema prekida u opskrbi, ali teče otežano, kad je riječ o vanjskoj dopremi, s obzirom da u crvenom mesu u stočarskoj proizvodnji nismo dostatni ni za polovicu potreba. Nekoliko je dana bilo problema s vozačima, pa sada treba nadoknaditi razliku koja dolazi s vanjskog tržišta. No svi smo imali neke zalihe – kaže Miljak. Srećom, situacija se riješila u nekoliko dana, pa je lanac opskrbe spašen na vrijeme. Jedino što je sad intenzitet narudžbi velik i ne jenjava.

– Mi u svom sustavu imamo veliku primarnu proizvodnju, svaki tjedan iz svojih zaliha i farmi imamo klanje oko 4000 svinja i 300-tinjak bikova – i taj kanal nam je uhodan. Razliku koja nam treba nabavljamo izvana kako bi sve bez problema funkcioniralo – objašnjava Miljak, ističući kako rade pojačanim kapacitetom i nastoje odgovoriti na sve zahtjeve tržišta. Sad, primjerice, dolazi do izražaja da nedostaje neke robe koja spada u delikatesni dio i oko nje je više ručnog rada. Iz PPK zato sugeriraju kupcima da se trenutačno fokusiraju na obrtajnije artikle koji će zadovoljiti tržište, a uzimaju manje vremena u proizvodnji.

Osim na maloprodaju ‘špecerajem’, građani su ciljano navalili i na neke neprehrambene trgovine.

– Na svim našim prodajnim centrima povećana je prodaja pekača za kruh, zamrzivača, hladnjaka kao i sezonskih artikala za vakumiranje. Prodaja istih povećana je u svim našim prodajnim centrima u Zagrebu, kao i u Istri i Kvarneru što nam pokazuje da je jako bitno da radimo i da našim kupcima omogućimo dostupnost svega što im je potrebno u ovakvoj situaciji. Ukoliko nam se ograniči rad, naša virtualna trgovina je spremna, kao i opcija Click and collect u svih 25 prodajnih centara – kazali su iz Pevexa.

S obzirom da kriza oko koronavirusa već trese pojedine sektore poput prijevoznika, drvne industrije, hotelijera i ugostitelja u kojima su već počela otpuštanja ili razmišljaju o tome, a nema velike navale ni na neprehrambene trgovine, predsjednik uprave Pevexa Jurica Lovrinčević kaže kako oni ne razmišljaju o otpuštanjima. Asortiman kojeg oni imaju u svojim maloprodajnim trgovinama od vitalne je važnosti za smanjenje udara epidemije na građevinski sektor, osobito malog poduzetnika i obrtnika, kojima treba omogućiti nastavak rada, objašnjava.

– Ne smijemo se zavaravati s činjenicom da će država biti u mogućnosti odgovoriti brojnim zahtjevima gospodarskog oporavka. Nažalost najviše se prelomi preko malog gospodarstva i to najrizičnijeg sektora, sektora građevine koji već nosi teret najvećeg udjeličara u ukupnom iznosu loših kredita, najvećeg zaostajanja za prosjekom EU u produktivnosti rada i s najvećim nedostatkom radne snage od bilo kojeg drugog sektora te negativnim kretanjem na tržištu rada. Bilo bi neoprostivo dodatno ih ograničiti.

Navedeno je prepoznala i Njemačka te je uz samoposluge, ljekarne, prodavaonice napitaka, drogerije, trgovine za kućne ljubimce od zabrane rada izuzela i centre za prodaju građevinskog materijala i kućnih potrepština. Pevex ne planira otpuštati radnike pa čak i ako se pojedina trgovina na zaraženom području zbog pojave virusa zatvori, osigurali smo isplatu neto plaća za šest mjeseci. Trenutno smo usmjereni na dodatno jačanje mjera smanjenja socijalnih kontakata i proširenje higijenskih protokola – rekao je Lovrinčević.

– Stav Prima grupe je da otpuštanje radnika ne smije biti opcija. Iz tog razloga smo i predložili paket mjera koji, između ostalog, uključuje i prijedlog Vladi da subvencionira minimalnu plaću za radnike. Ta bi mjera spasila radna mjesta, ali ona mora biti pravovremena. Mjere za zadržavanje radnih mjesta koje očekujemo od Vlade stvorile bi optimizam da nakon krize nastavimo normalno s radom. Opće stanje u drvnoj industriji je alarmantno, no nadamo se da pravovremenom reakcijom možemo stvoriti puno bolje uvjete za oporavak industrije. Vjerujemo Vladi da će reagirati na vrijeme i da ćemo zajedno što prije prebroditi ovu situaciju – kazao je Renato Radić, vlasnik i direktor Prima grupe.