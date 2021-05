Rimac opisao neugodno iskustvo: 'Testirao sam se i dobio infekciju sinusa'

Direktor poduzeća Rimac Automobili d.o.o. Mate Rimac na svom je Facebook profilu opisao neugodno iskustvo koje je imao prije nekoliko dana s testiranjem na koronavirusa. Kako je naveo, nakon testiranja dobio je infekciju sinusa.

- Prvo, da pojasnim, suprotnost sam antivakserima i teoretičarima zavjere. Vjerujem u znanost, podatke i da su cjepiva promijenila tijek povijesti nabolje. Budući da još uvijek moram puno putovati, moram raditi PCR testove prilično često. Mislim da sam već više od 20 puta. Iako neki ljudi to ne mogu podnijeti, za mene to nikad nije bio problem i nikada do sada nisam imao problema. Prije nekoliko dana sam se testirao i istog dana dobio infekciju sinusa. Prilično je jasno da je to izravni rezultat testiranja jer je osoba koja je izvodila test, zahvatila samo desnu nosnicu. Ne sjećam se jesam li ikada ranije imao infekciju sinusa, ali ovaj put sam to odmah znao jer sam svega nekoliko sati kasnije dobio vrlo jasne simptome, naveo je i kako simptome nabrojao bol ispod i iza desnog oka, pritisak u glavi u glavobolju.

- Dakle, pretpostavljam da postoji šansa da gadne stvari iz nosa mogu dovesti do infekcije ako se nađu u šupljini sinusa. Ovo stvarno crpi energiju - tijelo vam signalizira da ostanete u krevetu. Nažalost, uhvatilo me u trenutku kad si ne mogu priuštiti da ne idem raditi pa je stvarno glupo. Pretpostavljam da ću sada smanjiti broj putovanja i PCR testiranja dok ovo ludilo ne završi, zaključio je te svoje pratitelje na Facebooku upitao jesu li imali slično iskustvo.