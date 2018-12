Rekordan broj novinara iza rešetaka zbog obavljanja svog posla

Odmah nakon što je objavljeno da su zajednički dobitnici Timeove nagrade za osobu godine “Čuvari istine” novinari Jamal Khashoggi, Maria Ressa, redakcija The Capital Gazettea iz Annapolisa te Wa Lone i Kyaw Soe Oo, dvojica Reutersovih novinara zatočenih u Mjanmaru, objavljeno je i da je zaključno s 1. prosinca u zatvorima širom svijeta 251 novinar, što je rekordan broj. I to je treća godina zaredom da je to tako ili čak još gore, stoji u izvještaju neprofitne organizacije Committee to Protect Journalists, Odbora za zaštitu novinara smještenog u New Yorku.

‘Protudržavno djelovanje’

Kina, Egipat i Saudijska Arabija u zatvoru drže više novinara nego lani, a Turska ostaje najveći svjetski tamničar pripadnika sedme sile unatoč tome što je nekolicina puštena iz zatvora. Turska, Kina i Egipat odgovaraju za polovicu utamničenja novinara, i to opet treću godinu zaredom. U ovoj crnoj priči pogotovo zabrinjava to što je oko 70 posto novinara strpano iza rešetaka temeljem optužbi za protudržavno djelovanje, i to najčešće za pripadanje ili pomaganje organizacijama koje su vlasti proglašavale terorističkim organizacijama.

Zbog optužbi za širenje lažnih vijesti broj uhićenih novinara porastao je na 28 u svijetu, taj je broj prije dvije godine bio devet. Ovo je pogotovo izraženo u Egiptu gdje je temeljem takvih optužbi zatvoreno 19 novinara, slijedi Kamerun s četiri pa Ruanda s tri, a po jedan u Kini i Maroku.

Izvještaj navodi kako je upadljivo da je taj trend narastao otkako se “fake newsom” počeo javno baviti Donald Trump.

Erdoğanovo licemjerstvo

Porast zatvorenih u Kini povezuje se s novim valom progona ujgurske manjine u regiji Xinjiang gdje je bez službenih optužbi pritvoreno deset novinara. Tamo je nestao fotograf Lu Guang koji je američki državljanin nagrađen od World Press Photo Foundationa i National Geographica. Uhićen je, no vlasti odbijaju reći gdje je. Egipatski novinar Mahmoud Abou Zeid dobitnik je International Press Freedom Award 2016., no u zatvoru je od 2013., dvije godine bez optužbi, potom su podnesene za posjedovanje oružja, ubojstvo i pokušaj ubojstva, onda za pripadnost terorističkoj organizaciji. I na kraju za neplaćene kazne za štetu počinjenu na prosvjedima 2013. godine zbog čijeg je praćenja i završio u zatvoru.

Gotovo je bizarna činjenica da je turski predsjednik Erdoğan najveći kritičar Saudijske Arabije zbog ubojstva Jamala Khashoggija, a sam u zatvoru još drži 68 novinara, nešto manje nego lani. Svi su iza rešetaka zbog “protudržavne djelatnosti”. Erdoğan je dekretom zatvorio i više od stotinu medija, a nije umakla ni tiskara koja je tiskala kurdski dnevnik Özgürlükçü Demokrasi – u zatvoru je završio vlasnik s 12 zaposlenih, među kojima je čak i zaštitar. Peti je najveći tamničar novinara Eritreja sa 16 zatvorenih.

Pogledajte video o vojnom avionu F-35: