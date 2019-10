Razmišljanja favorita uglavnom su poznata. Što nam to nude ostali?

Predstojeći predsjednički izbori mogli bi biti rekordni po broju kandidata. Namjeru da se kandidira do sada je najavilo 15 osoba, no kandidature će postati službene tek ako prikupe 10.000 potpisa. Iako predizborne ankete pokazuju kako bi nekima ta brojka mogla biti teško dostižna, potencijalni kandidati redom odgovaraju da ih to ne brine te su sigurni da će uspjeti prikupiti potrebne potpise. U istraživanjima javnog mišljenja na prvim pozicijama već su mjesecima aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro, dok četvrtu poziciju drži bivši sudac, europarlamentarac Mislav Kolakušić. U posljednjih mjesec dana vidljiv je rast rejtinga Dejana Kovača, no on je i dalje ispod četiri posto, a drugi su potencijalni kandidati daleko iza njega. Ipak, nitko se nema namjeru predati bez borbe. Na pitanje što ih je nagnalo da se kandidiraju, većina ih odgovara kako su Hrvatskoj nužne promjene koje, uvjereni su, njihovi programi mogu i omogućiti. Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković pritom nudi već gotove dokumente koje Vladi namjerava staviti na stol, poput nove antikorupcijske strategije.

Cijeli tekst pročitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

- Vrh SDP-a od svojih eurozastupnika traži da glasaju protiv Europske komisije

- Orao Victor u borbi protiv uništavanja alpskih ledenjaka

- Brale su se i zelene mandarine, proizvođači traže pomoć inspekcije

- Bilo je dana kada smo jeli samo rižu jer zadnja je lipa otišla na tkanine