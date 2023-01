Razgovarali Zelenski i Plenković: Postignut dogovor oko hrvatske uloge u 'mirovnoj formuli'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pričali su o ratu u Ukrajini i Hrvatskom ulasku u Schengen i eurozonu.

Premijer Plenković napisao je na Twitteru da je u razgovoru izrazio podršku Ukrajini te braniteljima koji "pružaju izniman otpor ruskoj agresiji" te da je ponovio kako je Hrvatska solidarna s Ukrajinom i podupire njezin europski put.

Ukrajinski predsjednik Zelenski napisao je na istoj mreži da je vodio "značajan razgovor" s hrvatskim premijerom u kojem je čestitao Hrvatskoj na ulasku u Schengen i eurozonu. Također piše da je postignut dogovor oko hrvatske uloge u 'mirovnoj formuli' te da su donesene konkretne odluke o jačanju ukrajinske obrane i održavanju konferencije o razminiranju.

Had a meaningful conversation with 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. Congratulated on joining the Eurozone and Schengen area. Agreed on specific decisions to strengthen 🇺🇦 defense, as well as on holding an international conference on demining. Agreed on the role of 🇭🇷 in #PeaceFormula