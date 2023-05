Ravnatelj smijenio voditelja odjela i medicinsku sestru, podignuti optužni prijedlozi

– Ravnatelja ne mogu smijeniti, zapravo mogu, ali tek u krajnjoj fazi, no do toga ipak još nije došlo. Zato sam i prije rekao da se treba čekati procedura – rekao je ministar Vili Beroš komentirajući sisački slučaj kada su na jedan ležaj bile smještene dvije starije pacijentice na odjelu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP). Prethodno je rekao da su na Upravnom vijeću bolnice, kojom upravlja Sisačko-moslavačka županija, sada idući koraci, pa i onaj o utvrđivanju moguće odgovornosti ravnatelja bolnice dr. Tomislava Dujmenovića.

'Vjerojatno bih dao ostavku'

Na pitanje novinara rekao je kako bi on sam, da je na mjestu ravnatelja Dujmenovića, "vrlo vjerojatno dao ostavku". Ne samo zbog događaja od 14. travnja nego i jer je ravnatelj "u ranijim izjavama iznio informacije koje nisu bile istinite", misleći na izjavu da je s pacijenticama sve bilo dobro, a jedna od njih preminula je dva dana nakon nastanka fotografije.

Ministar Beroš izjave je dao nakon što su iz Ministarstva objavljeni rezultati izvida zdravstvene inspekcije u Općoj bolnici Sisak i Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Prema tim izvidima podignut je optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Sisku protiv odgovorne osobe Opće bolnice Sisak, ravnatelja dr. Tomislava Dujmenovića, i same bolnice zbog kršenja Zakona o zaštiti prava pacijenata.

– U međuvremenu je zaprimljena obavijest ravnatelja Opće bolnice Sisak dr. Tomislava Dujmenovića o naknadno poduzetim mjerama – razriješen je dužnosti voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP), a predloženo je i da se izreče mjera medicinskoj sestri koja je na trijaži navedenog dana, unatoč dostupnosti kapaciteta, smjestila obje pacijentice na isti ležaj – priopćeno je iz Ministarstva zdravstva.

VIDEO Beroš o fotografiji dviju pacijentica u istom krevetu: "Zgrozila me, bilo je slobodnih kreveta"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kontaktirali smo i ravnatelja Dujmenovića, koji nam je rekao kako još nije dobio nalaze inspekcije, o kojima je javnost izvijestilo Ministarstvo, no potvrdio nam je smjene u samoj bolnici – voditelja OHBP-a i medicinske sestre koja je smjestila pacijente na isti ležaj.

– Pričekat ćemo sada te nalaze i onda ću se očitovati – rekao je dr. Dujmenović, koji nije imao komentar na Beroševu opasku o ostavci.

– Zapovjedna odgovornost postoji u svim sustavima pa tako i u zdravstvu. Ako su se ljudi žalili na loše uvjete rada u bolnici, a uprava nije poduzela ništa, onda odgovornosti svakako ima. Na ministru je da procijeni koje su sankcije najprimjerenije – govori Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), dodavši kako je pitanje je li smijenjeni šef OHBP-a uopće mogao napraviti išta bolje po pitanju organizacije rada u OHBP-u u uvjetima i s mogućnostima koje je imao. Naime, sisačka je bolnica u velikoj rekonstrukciji nakon što je teško stradala u potresu te su mnogi odjeli izmješteni.

Mjesto s najviše stresa

– Najmanje su odgovorni oni koji u takvom sustavu rade kao magarci i nemaju nikakve ovlasti išta promijeniti, a to su djelatnici OHBP-a koji nemaju rukovodeći položaj. Najjadniji si kada padaš s nogu od umora, želio bi bolje, više i pametnije, a ne možeš ništa jer te nitko ne pita. Zdravstvu, osobito OHBP-ima u bolnicama treba korjenita promjena koja mora krenuti reformom. A reformu treba pokrenuti Ministarstvo. Najlakše je naći žrtveno janje među onima koji rade i reći: "Eto, kaznili smo liječnika ili sestru." To neće riješiti problem jer dežurni liječnik ili sestra ne organiziraju posao niti se bave administrativnom djelatnosti zdravstva. Za to su odgovorne druge strukture – dodala je Šmit upozorivši još jednom na probleme s pronalaženjem kadra za rad u OHBP-u, koji je "u svim bolnicama mjesto s najviše stresa i tom se radilištu općenito u hrvatskom zdravstvenom sustavu od zdravstvene administracije posvećuje najmanje pozornosti."