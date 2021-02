Ravnatelj Meštović: KBC Split spreman za ponovnu pojavu infekcije i veći broj slučajeva

Opuštanje je uzrokovalo skok broja novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nekoliko je žarišta - domovi, splitski KBC i zatvor na Bilicama. U KBC-u virus se probio na dva bolnička odjela, nefrologiju i neurokirurgiju. Nijedan liječnik nije u izolaciji, ali je 15 medicinskih sestara i ostalih djelatnika.

- Cijepilo se preko 60 posto liječnika i 30 posto medicinskih sestara. Ako tome pridodamo one koji su bolest preboljeli, a izuzmemo one koji su s razlogom - bolovanja, porodiljni - izvan bolnice, onda su ove brojke respektabilne, a sigurno će se i povećavati, rekao je Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, rekao je za središnji Dnevnik HTV-a.

Broj hospitaliziranih se stabilizirao na oko 65. Trenutno je pet osoba na respiratoru.

- To je brojka koju možemo dobro kontrolirati, a to znači da onda možemo pružati i druge zdravstvene usluge drugim našim pacijentima. Nastavit ćemo raditi koliko budemo mogli, reogranizirati se i biti spremni na ponovnu pojavu infekcije i veći broj pacijenata, ako to bude trebalo, zaključio je.

>> VIDEO Prošlo je godinu dana od prvog slučaja koronavirusa u Hrvatskoj: Ove fotografije pokazuju kako nam se život promijenio.