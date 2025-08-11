Naši Portali
PAKLENE VRUĆINE

Ravnatelj DHMZ-a upozorio: 'Toplinski valovi su sve češći i intenzivniji, na ovo treba posebno pripaziti'

11.08.2025.
u 19:54

Zbog ekstremnih vrućina DHMZ je izdao crveni meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju sve do petka.

U cijeloj Hrvatskoj ovih dana vladaju iznimno visoke temperature, a na Jadranu je zbog opasnih vrućina aktiviran crveni meteoalarm. Toplinski val koji traje već nekoliko tjedana donosi rekordne vrućine, a očekuje se da će upozorenja najviše kategorije ostati na snazi barem do petka. Glavni čovjek Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler, za HRT objasnio trenutačnu situaciju i upozorio na opasnosti koje donose ovakve vremenske prilike.

„Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, pa ćemo u četvrtak aktivirati žuto upozorenje za ostatak kontinenta,“ rekao je Güttler. Dodao je kako su toplinski valovi danas puno češći nego prije deset, dvadeset ili pedeset godina. „Ovo ljeto već smo imali tri toplinska vala. Lipanj je donio visoke temperature i sušu, srpanj je na početku iznenadio nižim temperaturama, ali je završio toplije, a sada smo u kolovozu već u trećem toplinskom valu,“ pojasnio je.

Komentirajući klimatske promjene, Güttler je istaknuo da je nužno ne sjediti prekriženih ruku već se aktivno prilagođavati novim uvjetima. „Vrlo je važno pratiti vremensku prognozu, držati se hlada, piti dovoljno tekućine i ponavljati savjete koje dajemo svake godine,“ poručio je. Također je upozorio na opasnost od požara: „Iako postoji mogućnost oborina oko Velike Gospe, do tada moramo biti izrazito oprezni kako ne bismo izazvali požare.“

Ključne riječi
toplinski val vrućine Ivan Güttler dhmz

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
20:15 11.08.2025.

Smrzavali smo se cijeli srpanj i napokon je ljeto!!! A svi vi zloguki proroci, lijepo se slikajte sa vašim tamnocrvenim alarmima i toplinskim "udarima"...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

