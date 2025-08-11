Ravnatelj DHMZ-a upozorio: 'Toplinski valovi su sve češći i intenzivniji, na ovo treba posebno pripaziti'

U cijeloj Hrvatskoj ovih dana vladaju iznimno visoke temperature, a na Jadranu je zbog opasnih vrućina aktiviran crveni meteoalarm. Toplinski val koji traje već nekoliko tjedana donosi rekordne vrućine, a očekuje se da će upozorenja najviše kategorije ostati na snazi barem do petka. Glavni čovjek Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler, za HRT objasnio trenutačnu situaciju i upozorio na opasnosti koje donose ovakve vremenske prilike.

„Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, pa ćemo u četvrtak aktivirati žuto upozorenje za ostatak kontinenta,“ rekao je Güttler. Dodao je kako su toplinski valovi danas puno češći nego prije deset, dvadeset ili pedeset godina. „Ovo ljeto već smo imali tri toplinska vala. Lipanj je donio visoke temperature i sušu, srpanj je na početku iznenadio nižim temperaturama, ali je završio toplije, a sada smo u kolovozu već u trećem toplinskom valu,“ pojasnio je.

Komentirajući klimatske promjene, Güttler je istaknuo da je nužno ne sjediti prekriženih ruku već se aktivno prilagođavati novim uvjetima. „Vrlo je važno pratiti vremensku prognozu, držati se hlada, piti dovoljno tekućine i ponavljati savjete koje dajemo svake godine,“ poručio je. Također je upozorio na opasnost od požara: „Iako postoji mogućnost oborina oko Velike Gospe, do tada moramo biti izrazito oprezni kako ne bismo izazvali požare.“