Ravi je vrhunski slastičar, živi i radi u Sesvetama: Hrvati su divni, hoće pomoći, ali moj je plan vratiti se kući, oženiti se Indijkom

Prvo karijera, a zatim brak i djeca

Na pitanje zašto je odabrao baš Hrvatsku Ravi odgovara: – Slučajno, preko indijske agencije za zapošljavanje. Tražio sam posao u Europi i oni su mi pronašli mjesto u Zagrebu. Išao sam odmah na Google Karte, vidjeti gdje je ta zemlja, što me čeka – govori pa kaže da je već sreo neke od svojih zemljaka: – Šestoricu. I to u pravilu u dućanu, klimnemo jedan drugom glavom, upoznamo se. Tko je iz kojeg grada, što radi. Većinom su građevinski radnici. I ponudili su mi pomoć, nešto me mučilo oko kartice za mobitel.

Na pitanje imaju li Indijci njegove dobi, u srednjim dvadesetima, već obitelj, on objašnjava kako se po tom pitanju i Indija jako promijenila: – Nekoć su se ljudi rano ženili, ali sve je teže. Nema novca. Prvo se gradi karijera, a tek onda se razmišlja o braku i djeci. I moji prijatelji u rodnom gradu tek rade na svojoj budućnosti.