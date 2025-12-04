"Ratnicu Lauru"  na čelu EPPO-a zamijenit će Andreas Ritter (Vitez)

Kada "ratnici Lauri", što je nadimak Laure Codruțe Kövesi, prve glavne europske tužiteljice u listopadu iduće godine istekne njezin sedmogodišnji mandat, na čelu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), vjerojatno najvažnije europske institucije, zamijenit će je Nijemac Andrés Ritter, jedan od njezinih trenutačnih zamjenika, objavio je Euroaktiv. Odlučili su tako zastupnici u Europskom parlamentu, izabravši čovjeka koji je slovio kao jedan od favorita tijekom striktnog izbornog procesa. On je bio protukandidat Laure Kövesi kada je 2019. izabrana, kao prva glavna europska tužiteljica, nakon čega je imenovan njezinim zamjenikom. Riječ je o tužitelju s 25-godišnjim iskustvom rada koji se specijalizirao za kriminal bijelih ovratnika i prijevare EU subvencija.

Kada Ritter (Vitez na njem. op.a) naslijedi "ratnicu Lauru" naslijedit će i trenutačno najveće istrage EPPO-a poput one koja se bavi načinom na koji je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije nabavljala cjepivo protiv COVID-a tijekom pandemije. Tu je i slučaj upravo uhićene Federice Mogherini, bivše potpredsjednice EK i bivše šefice europske diplomacije, a sadašnje rektorice College of Europe. EPPO je priopćio da je ona s još nekoliko osoba uhićena u Belgiji zbog sumnje za razna koruptivna pogodovanja prilikom dodijele programa obuke mladih diplomanata, te da je nakon ispitivanja puštena da se brani sa slobode. EPPO trenutačno vidi i istrage protiv zastupnika u EU parlamentu koji se sumnjiče za korupciju i zloporabu novca EU fondova, a zbog istih sumnji istražuje i francusku krajnju desnicu.

Stoga je po svemu sudeći Ritterov izbor nastavak politike kontinuiteta EPPO-a, koji je postao najvažnija europska institucija za borbu protiv gospodarskog kriminala. Zbog nesmiljenog progona korupcije stali su na žulj mnogim političarima, uključujući i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, kojem su optužili dvoje bivših ministara, dok se u aferi Geodezija istražuje i uloga ministrice kulture. Stvar s EPPO-om je da njima politika ne može naređivati koga da istražuju ili ne istražuju, što se političarima diljem Europe baš i ne sviđa. Pa ih pokušavaju disciplinirati tako što se Bruxelles oglušuje na njihove opetovane zahtjeve za povećanjem proračuna.

Laura Kövesi je tražila da se proračun EPPO-a za iduću godinu poveća za 50 posto, pravdajući to velikim brojem slučajeva. Prema godišnjem izvješću za 2024.. EPPO je lani imao 2666 aktivnih istraga što je povećanje od 38 % u usporedbi s 2023. U tim slučajevima, procijenjena šteta za proračun EU iznosi 24,8 milijardi eura.

Njezine bitke protiv korupcije i EU birokrata od idućeg listopada će voditi Ritter, a posao će mu biti i da koordinira timove delegiranih europskih tužitelja u zemljama u kojima EPPO djeluje te da rukovodi istragama protiv onih koji se sumnjiče za prijevarno korištenje sredstava EU-a, pri čemu su mete EPPO-ovih istražiteljskih timova svi: od kriminalnih organizacija do visoko pozicioniranih političara. Natječaj za glavnog europskog tužitelja bio je raspisan u travnju, na njega je došlo 17 prijava, nakon čega je uslijedio strogi selektivni proces, iz kojeg je Ritter izašao kao pobjednik.