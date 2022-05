Rast cijena zabrinjava susjede: Dizel je u BiH od lani poskupio čak 66 posto

Od ponedjeljka na benzinskim crpkama diljem FBiH promijenjene su cijene goriva. One variraju od crpke do crpke, ovisno o tome jesu li u centru grada ili na udaljenijim mjestima kao i o tome koliko je područje frekventno.

Pa se tako cijena litre dizela (10 ppm) u Sarajevu kreće od 3,16 do 3,36 KM, benzina Super 95 od 2,96 do 3,11 KM, piše Večernji list BiH.

U Tuzli cijena litre dizela varira od 3,26 do 3,41 KM, benzina Super 95 od 2,91 do 3,11 KM, u Mostaru je dizel od 3,16 do 3,31 KM, a benzin od 2,91 do 3,11 KM. U Zenici cijena dizela varira od 3,21 do 3,36 KM za litru goriva, a benzina od 2,86 do 3,11 KM.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, prošle godine je prosječna cijena dizela bila 2,03 KM po litri, a benzina 2,11 KM po litri. Dizel, dakle, sada košta i 66% više nego lani.

U FBiH prosječna maloprodajna cijena dizela BAS EN 590 u travnju iznosila je 3,11 KM po litri i viša je za 4,36% nego u ožujku. Prosječna cijena ove prerađevine u travnju viša je za 53,2% u odnosu na travanj prošle godine, priopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95, BAS EN 228 - BMB 95 u travnju iznosila je 2,86 KM po litri i viša je za 2,88% nego u ožujku, a za 36,86% u odnosu na travanj lani. U FBiH prosječna maloprodajna cijena super plus bezolovnog benzina, BAS EN 228 - BMB 98 u travnju iznosila je 2,90 KM po litri i viša je za 5,45% nego u ožujku, te za 33,64% u odnosu na travanj 2021.

Najjeftinije gorivo u Europi trenutačno imaju Mađari, gdje je litra benzina 1,25 eura ili 2,50 KM, dok im je dizel 1,40 eura (2,78 KM). Najskuplje je gorivo u Danskoj gdje litru benzina plaćaju 2,20 eura (4,35 KM), te u Finskoj, Nizozemskoj i Švedskoj.

Sindikalna potrošačka košarica, koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za travanj 2022., iznosi 2,493,84 KM i za 73,88 KM je skuplja od sindikalne potrošačke košarice u prošlom mjesecu. Prosječna plaća isplaćena u FBiH za veljaču 2022. iznosila je 1046 KM.