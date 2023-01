Putinov bliski suradnik: Važno nam je imati takve oružane snage kako naši protivnici ne bi pomislili da bi se mogli boriti protiv nas

Ruske trupe pokušavaju napredovati prema malom gradu Soledaru blizu Bakhmuta u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck. Ukrajinski vojnici također odbijaju stalne napade na grad Bakhmut. Ukrajinski dužnosnici odbacili su tvrdnje Rusije da je 600 ukrajinskih vojnika ubijeno u udaru na Kremlj prošlog vikenda.

Tijek događaja:

9:19 - Bliski saveznik Vladimira Putina, tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev, rekao je u utorak da je sukob u Ukrajini vojni sukob između Rusije i NATO-a. Patrušev je u novinama Argumenti i Fakti rekao da Zapad pokušava rascijepiti Rusiju i želi je izbrisati s političke karte svijeta, prenosi Reuters.

“Uoči nadolazećih vojnih prijetnji, važno nam je imati takve oružane snage i specijalne službe kako ruski protivnici ne bi ni pomislili da bi se mogli boriti protiv nas”, rekao je.

9:00 - Rusija usredotočuje svoje napore na zauzimanje cijele Donjecke oblasti gađajući istočna područja Bakhmut, Avdiivka i Lyman, izvijestio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u jutrošnjem brifingu. Glavni stožer priopćio je da je Rusija u posljednja 24 sata izvela 8 raketnih napada, 31 zračni napad i 63 raketna napada. Pogođeni su gradovi Harkiv, Herson, Kramatorsk i Ochakiv, a pogođena je i civilna infrastruktura.

8:15 - Reuters izvještava da je ruski ratni brod naoružan hipersoničnim krstarećim raketama održao vježbe u Norveškom moru, prema ministarstvu obrane te zemlje. "Posada fregate pod nazivom "admiral flote Sovjetskog Saveza Gorškov" izvela je vježbu protuzračne obrane u Norveškom moru", priopćilo je ministarstvo u utorak ujutro. Vladimir Putin poslao je fregatu u Atlantski ocean prošli tjedan, što je protumačeno kao signal zapadu da Rusija neće odstupiti zbog rata u Ukrajini.

8:09 - U svom dnevnom ažuriranju objavljenom nedavno, Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže da Rusija i Wagner "vjerojatno kontroliraju većinu" Soledara usred žestokih borbi za grad u Donbasu.

Rusija i Wagner napravili su taktički napredak u posljednja četiri dana, kaže ministarstvo, u onome što je opisalo kao "vrlo vjerojatan pokušaj da se okruži Bakhmut sa sjevera i prekinu komunikacijske linije".

Dodaje se da je, međutim, "malo vjerojatno da će Rusija odmah okružiti grad jer ukrajinske snage održavaju stabilne dubinske obrambene linije i kontrolu nad opskrbnim rutama".

