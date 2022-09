'Putinov kuhar' regrutira zatvorenike za Wagner grupu: Šest mjeseci rata u zamjenu za slobodu

Internetom se širi snimka na kojoj osnivač zloglasne ruske Wagner grupe pokušava regrutirati robijaše za rat u Ukrajini. Na snimci čiju je autentičnost potvrdio BBC, Jevgenij Prigožin obraća se velikoj skupini osuđenika.

Prigožin je obećao zatvorenicima da će im u zamjenu za služenje šest mjeseci u Wagner grupi zatvorska kazna biti preinačena. Iako ruski zakoni ne dozvoljavaju preinaku kazne u zamjenu za plaćeničku službu, Prigožin u videu inzistira kako se "nitko ne vraća iza rešetaka".

"Ako odslužite šest mjeseci, slobodni ste" rekao je, no također je upozorio robijaše da je kazna za dezerterstvo smrt. "Ako stignete u Ukrajinu i odlučite da to nije za vas, bit ćete smaknuti". Osim toga, Wagner grupa zabranjuje alkohol, droge, te "seksualni kontakt s lokalnim ženama, biljkama, životinjama, muškarcima - svime".

Prigožin je u jednom trenutku govora aludirao na teškoće s kojima se Rusija suočava u ratu s Ukrajinom. "Ovo je težak rat, niti blizu onima u Afganistanu, Čečeniji i sličnima" rekao je okupljenima na dvorištu kaznene kolonije. Od potencijalnih se plaćenika traži da budu dobre fizičke spreme i voljni ubiti se ručnom granatom ako postoji rizik da budu zarobljeni.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq