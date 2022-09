Kadirov o bježanju ruske vojske pred ukrajinskom protuofenzivom: 'To su taktike i strategije'

Jedan od najžešćih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, čečenski vođa Ramzan Kadirov oglasio se vezano uz rusko povlačenje do kojeg je došlo uslijed ukrajinske protuofenzive. Podsjećamo, ukrajinski vojni vrh objavio je da u njihove snage oslobodile oko 6000 kvadratnih metara teritorija koji je bio pod ruskom okupacijom.

I dok mnogi analitičari reakciju ruske vojske opisuju kao bijeg, Kadirov je pak na Telegramu ustvrdio da se Rusija ne povlači, već provodi suptilnu vojnu taktiku i strategiju".

"Umirit ću najagresivnije i najskeptičnije komentatore. U tijeku specijalne vojne operacije, mi se ne povlačimo nigdje i nikamo. To su sve zapadne provokacije. Nemojte da vas prevare. Postoje koncepti kao što su taktika i strategija", napisao je Kadirov.

Kazao je kako si ruska vojska ne može dopustiti da nediskriminatorno puca po svima, kako bi "zadovoljila manične želje ignoramusa s kauča".

"Rusija u ovoj specijalnoj operaciji pokušava umanjiti ljudske žrtve. Ali banderovski nacisti si mogu dopustiti da puca na svoje ljude. To je razlika u taktici. Naši generali, koji su završili vojne akademije, dobro su upućeni u zamršenost vojnih poslova i dopuštaju neprijatelju da čini samo ono što je nama u korist. Kako biste uništili neprijateljske jedinice, morate koristiti razne trikove: rastegnuti njegovu snagu, povući ga natrag, prikliještiti ih, prisiliti da uđu u polje ili ga namamiti u zamku. A vodstvo vojske savršeno kombinira sve te metode, navodi Kadirov.

Istaknuo je da svatko može pomoći, bilo da je to tako da pomognu volonterima ili da postanu volonteri. Kazao je da je do njega, da bi on proglasio ratno stanje i koristio svako oružje, jer "smo danas u ratu s cijelom NATO-om". Posebno je naglasio kako on to ne kaže kao osoba koja je na čelu Čečenije, već kao "građanin, patriot i volonter koji pomaže našim momcima".

"Zato prijatelji, nemojmo mahati sabljom na kauču, nego pronađimo prave riječi podrške za naše borce i pomolimo se za njih da se svi vrate živi i zdravi, sa pobjedom", napisao je Kadirov.

