Putin: 'Ukrajina postoji samo u brošurama. Želimo dovršiti sukob, ali nećemo predati svoje položaje'

Prvoga dana nove godine Vladimir Putin posjetio je Središnju kliničku vojnu bolnicu A.A. Višnjevski u Moskvi gdje je razgovarao s ruskim vojnicima ranjenima u Ukrajini a koji se nalaze na oporavku u toj ustanovi. Ovom prilikom, primijetio je i Institut za rat, Putin je otkrio zaokret koji se dao vidjeti i ranije. Dogodilo se to u odgovoru na pitanje jednog od vojnika, A. Dubljanina, kako je navedeno na kremaljskim stranicama.

- U Specijalnoj vojnoj operaciji oslobađamo rusku zemlju. Što mislite o pomoći Zapada Ukrajini?, pitao je taj vojnik. - Stvar je u tome što oni ne pomažu našem neprijatelju, oni jesu naš neprijatelj. Oni vlastitim rukama ispunjavaju svoj zadatak. O tome se radi. I tako je, na nesreću, već stoljećima, i tako se nastavlja i danas. Ukrajina nije naš neprijatelj. Ali oni koji žele uništiti rusku državnost, oni koji, kako kažu, žele postići strateški poraz Rusije, uglavnom su na Zapadu, ali i tamo ima različitih ljudi. Onih koji nas simpatiziraju i oni koji su s nama u duši. Ali ima i takozvanih elita kojima postojanje Rusije, barem u sadašnjem obliku i veličini, nije prihvatljivo. Oni je žele rascjepkati. I to ne skrivaju - kazao je Putin pa u nastavku rekao i kako su "dugo odgajali takozvani kijevski režim, stvorili ovaj sukob te nastoje ispuniti svoj zadatak s pomoći Ukrajinaca, poglavito boreći se protiv Rusije".

Osvrnuo se i na strategiju na koju Rusija očito igra, a to je iscrpljivanje resursa ističući kako će ove godine Rusija imati 1600 tenkova a proizvodnja granata nadmašit će zapadnu pa je tako izgledno da će Rusija prije obračunati sa Zapadom nego Zapad s Rusijom. Također se osvrnuo na sankcije koje, kako je ustvrdio, nisu uspjele, ali i da nije Ukrajina ta koja se nadala uništiti rusku ekonomiju, jer ona to niti ne može.

- Ona je sama već u cijelosti uništena, tamo nije ostalo ništa, ta zemlja postoji samo u brošurama, govorio je Putin. U ovome ruski predsjednik, zapravo, nije rekao ništa što već nismo čuli, ali je nakon duljeg vremena istakao i sam da Rusija vodi rat sa Zapadom a ne s Ukrajinom koja, prema njemu više niti ne postoji. Uočljivi su i, nazovimo to tako, očinski tonovi kada govori o zemlji koju je zapovjedio napasti što je opet u skladu s nekim ranijim njegovim razmišljanjima. Jer, nešto više od pola godine prije napada na Ukrajinu, Vladimir Putin je na internetskim stranicama Kremlja objavio tekst pod naslovom 'Povijesno jedinstvo Rusa i Ukrajinaca'. Ondje on uglavnom tvrdi kako se radi o jednom narodu u što on čvrsto vjeruje. A nesreća je ono što se događa posljednjih nekoliko godina, podsjetimo, sukob u Ukrajini počeo je 2014. godine nakon prevrata u toj zemlji.

Svoje je viđenje ovdje obrazložio u poduljem tekstu, a moglo bi se tu pronaći i razloga tako nepripremljenog upada ruske vojske u Ukrajinu, nije nemoguće kako je Putin vjerovao da otpora zapravo neće niti biti. Određena promjena u klimi unutar ruskog društva i vojske može se primijetiti i na ruskim kanalima koji se bave ratom gdje se Ukrajinu sada spominje s dodatkom 'takozvana'. Dakle, Ukrajinu, pa tako vjerojatno niti Ukrajince, ne priznaje se kao državu ili narod. U analizi Instituta za rat ispravno se primjećuje kako Vladimir Putin za stolom kod eventualnih pregovara ne vidi s druge strane svojeg imenjaka Zelenskog već zapadne državnike. Isto je tako u jednom od odgovora vojnicima rekao kako se Rusija sasvim sigurno neće odreći ničega što je ostvarila u Ukrajini.

- I mi želimo dovršiti sukob, što je brže moguće, ali samo pod našim uvjetima. Nemamo želje beskrajno se boriti, ali nećemo niti predavati naše položaje. Borili ste se, tamo ste ranjeni, pa što sad, da sve predamo? - odgovorio je Putin na pitanje Dubljanina. Iz svega ispada da su država Ukrajina i njezin suverenitet za Putina nepostojeći, a pobjeda nad Ukrajinom bila bi zapravo pobjeda nad Zapadom. Izgleda, također, da je preduvjet bilo kakvih pregovora sa Zapadom njegovo napuštanje Ukrajine te priznavanje ruske interesne sfere što je Putin tražio i 2021. godine.

Posebno je interesantno što Institut za rat kao neslužbene glasnogovornike Putinove politike drži ruske vojne blogere. Prilično je sigurno da oni to i jesu jer nakon smrti Jevgenija Prigožina niti nemaju što drugo pratiti jer sada Vladimir Putin nema više javnog oponenta na istoj strani. Osim što se na tim Telegram kanalima sada provlači sintagma 'takozvana Ukrajina' Institut za rat zapazio je i podulji unos popularnog blogera Rybara koji se bavi Danskom i njezinom ulogom u Nordic Defense Intelligence Cooperation, NORDEFCO, vojnoj organizaciji za suradnju u obrani Arktika čije su uz Dansku članice i Finska, Island, Norveška te Švedska a gdje se procjenjuje kako taj savez poprima drugačije značenje nakon što se Finska pridružila NATO savezu. Znamo kako je Arktik prostor izuzetno bogat resursima pa tako i raskrižje gospodarskih onda i političkih interesa. Rybar raspored dodatnih ruskih snaga o čemu je krajem prosinca govorio načelnik ruskog glavnog stožera general armije Valerij Gerasimov, nije pokazivanje mišića već zaštita ruskih vojnih interesa.

A dok usporedno službeni Kremlj optužuje Zapad da arktičke zemlje svoje partnere priprema za sukob s Rusijom, pa je i s te strane Rusija bila primorana reorganizirati Lenjingradski vojni okrug. Institut za rat u tome vidi također informacijsku pripremu za okršaj sa zemljama Arktika gdje bi također bio optužen Zapad. A u svemu tako ispada da niti jedna država koja sebe smatra dijelom zapadnog kruga zapravo niti nema puni suverenitet. No, i Institut za rat mora priznati kako naznaka za sukob na Arktiku nema, tek da je informacijska šablona vrlo slična onoj kada je napadnuta Ukrajina.

