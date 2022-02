Večernjakov novinar: Ukrajina je izigrana, najveću cijenu će platiti ukrajinski narod, nitko ih neće braniti

Nakon što je Rusija priznala odmetnute proruske regije na istoku Ukrajine, predsjednik Vladimir Putin zapovjedio je ruskoj vojsci da odmah ondje krene u "operaciju očuvanja mira", a to je izazvalo oštre osude zapada i pojačalo strahove da je rat na pomolu.

Mnoge zapadne zemlje objavile su kojim će sankcijama zaprijetiti Rusiji što je dodatno pojačalo napetost.

Situaciju na istoku Europe u Večernjakovu studiju komentirao je naš vanjskopolitički novinar Hassan Haidar Diab koji je nedavno boravio u Ukrajini.

- Uvjeren sam kako neće doći do rata, jer da je do njega trebalo doći već bi i počeo. No, to ne isključuje mogućnost pucnjave, granatiranja i ubijanja na istoku Ukrajine. U cijeloj situaciji je očito kako je Putin odigrao lukavu igru te se potvrdilo kako je odrastao i stasao u tajnoj službi KGB-u. Odigrao je perfidnu igru, igru živaca jer se već mjesec dana govori o tome hoće li biti rata, poslao je vojsku pa je povukao... Cijelo vrijeme je imao plan učiniti ono što se jučer i dogodilo, a to je priznanje Luganska i Donjecka nezavisnim državama - kazao je Haidar Diab i dodao:

- Fascinantno mi je da zapad nije shvatio o kakvoj se igri radi. Nažalost Ukrajina je izigrana u toj priči. Bio sam tamo prije dva mjeseca. Ukrajinci su tužni i skeptični prema cijeloj situaciji. Znaju da su oni žrtva u sukobu zapada i Rusije. Žao mi je što će oni opet platiti cijenu, a tamo je ionako teška ekonomska situacija gdje ljudi rade nekoliko poslova da bi mogli preživjeti. A ne mogu vjerovati da predsjednik Ukrajine nije shvatio o čemu se radi ili možda jest pa je vjerovao u to da će NATO intervenirati u Ukrajini. No to bi onda značilo treći svjetski rat.

Što je Međunarodna zajednica trebala napraviti?

- Ona je uvijek pasivna, u svim ratovima. No Ukrajini je još prije 2014. godine obećano da će biti primljena u Europsku uniju kako bi bila na prvoj crti obrane od Rusije, a onda joj se predbacivalo da nije ispunila razne uvjete. Međunarodna zajednica je pokazala nesposobnost. S druge strane Joe Biden i Boris Johnson su najviše podizali tenzije. A Boris Johnson samo što nije pao prije ukrajinske krize, rušili su ga skoro. Iz njegove stranke su rekli da je nepoželjan. Rusija može biti sto godina pod sankcijama, Iran je 43 godine pod sankcijama. Jesu li Amerikanci i Zapad postigli svoje ciljeve? Nisu. Na kraju sjede s njima i razgovaraju i ovih dana će biti potpisan sporazum između svjetskih sila i Irana. Ponavljam, Ukrajina je izigrana, najveću cijenu će platiti Ukrajina i ukrajinski narod. Ništa se neće promijeniti. Do jučer smo pričali o okupaciji Krima. Sutra ćemo pričati o okupaciji Donjecka i Luganska.

Kakav je odnos vojnih snaga između Rusije i Ukrajine?

- To se ne može usporediti. Rusija je velika sila. Da danas u ovoj situaciji, NATO neće intervenirati neće ni Amerika. Zato je Putin odmah poslao vojsku. Putin kad bi htio, u stanju je napraviti dar-mar. Ako će biti izazvan na neki način, jer čisto sumnjam da jedan obavještajac kao on donosi odluku bez da razmišlja o posljedicama, ne bi isključio mogućnost da digne avione i bombardira Kijev i ostale gradove. To bi bilo pogubno za čitavu civilizaciju, čitav svijet. Niti jedan vojnik NATO-a neće stati u obranu Ukrajini. Sankcije su sad daleko blaže nego su bile za vrijeme okupacije Krima. Meni je žao Ukrajinaca. Ako dođe do rata mi u Europskoj uniji imat ćemo najviše štete, neće imati Amerikanci. Putina se može nagovarati da mijenja odluku, ne bi isključio mogućnost da on promijeni svoje mišljenje ako mu NATO garantira da se neće širiti na istok. Putin sada igra veliku utakmicu.

Kako bi se to moglo odraziti na gospodarstvo svijeta?

- Ako prestane dolazak ruskog plina, imat ćemo velike probleme. I ovako imamo velike cijene plina. Bit će daleko skuplji plin nego ruski plin. Nadam se da do toga neće doći, bit će katastrofa najviše za nas u Europi.

Kakav je odnos Srbije i Rusije, kako bi se oni mogli postaviti i bi li se situacija u Ukrajini mogla preliti na Balkan?

- Srbija više teži na ulasku u Europsku uniju, Srbija je tu osamljena. Srbija mora zauzeti stav, ili s Rusijom ili s Europskoj unijom. Sumnjam da možemo mi na Balkanu imati velike posljedice. Mi smo mali naspram Francuske, Velike Britanije, Njemačke... Mislim da mi tu nećemo ništa osjećati. Europska unija je pokazala svoje slabosti, nisu svi izašli s jedinstvenim stavom. Volio bi da ostanemo neutralni, mi smo mala zemlja. Da imamo dobre odnose i s jednima i drugima.

Kakva je situacija u Rusiji, koliko ga podržavaju?

Pretpostavljam da je podrška velika. Putin je vratio ponos i staru slavu Rusije. Putin je došao i postavio jedna pravila. U SAD-u mi imamo danas Rusiju. Niti jedna odluka u svijetu se ne može donijeti bez Rusije. Većina Rusa podržava njegovu odluku. Rusi sada razmišljaju tko će biti njegov nasljednik, što će se dogoditi kad on ode. Mislim da će Putin sada stati na ovome, a kako će se situacija razvijati, to je pitanje svih pitanja. Napravio je taj potez da prisili na razgovor Europsku uniju i Ameriku. Ako će krenuti u rat, pitaj Boga gdje će to završiti. Razvoj događaja zavisi od nekoliko faktora. Idemo li prema diplomatskom rješenju ili prema ratu.

Može li se govoriti od trećem svjetskom ratu?

Apsolutno. Razum je tu najbitniji. On je donio odluku, nije krenuo u rat. Ali ako će biti napadnut, on će sigurno odgovoriti. Gdje će to završiti, samo Bog zna. Vjerujem da nikome nije u interesu da dođe do krvavog rata. Vjerujem da će vladati razum, da će doći do kompromisa, razgovora, sve su opcije otvorene. Samo da ne krenu u ovom trenutku u rat.

Tko će uz Putina biti glavni akteri?

- Bijelorusija je naravno uz Putina, no pitanje je tko će braniti Ukrajinu. Tko će iz Europe poslati svoje vojnike da brane Ukrajinu. Putin zna da Europa ovisi o njemu. U ovih tjedan dana treba samo smiriti tenzije. Mislim da se i ide prema tome.