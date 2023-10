Putin odbacio ideju da je Rusija napala baltički plinovod: 'Potpuna glupost'

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacio je kao "potpunu glupost" ideju da je Rusija oštetila plinovod između Finske i Estonije te je sugerirao da su takve tvrdnje izmišljene kako bi se skrenula pozornost s, kako je rekao, napada Zapada na Sjeverni tok. Helsinki je u utorak priopćio da su podmorski plinovod i telekomunikacijski kabel koji povezuje Finsku i Estoniju ispod Baltičkog mora možda namjerno oštećeni. Na pitanje novinara u kirgistanskoj prijestolnici Biškeku o tvrdnjama da bi Rusija mogla biti u to umiješana, Putin je odgovorio da je to "potpuna glupost".

Putin kaže da do nedavno nije ni znao za takav plinovod jer je mali. Također je sugerirao da je uzrok oštećenja zapinjanje sidra ili potres te je predložio Finskoj da istraži slučaj.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da NATO dijeli informacije o šteti i da je spreman podržati saveznike. Finska se pridružila NATO-u u travnju, dok je Estonija članica od 2004.

Putin je rekao kako je jasno da tvrdnje o ruskoj umiješanosti imaju svrhu "odvraćanja pozornosti od terorističkog napada koji je Zapad izveo protiv Sjevernog toka". Rusija tvrdi da su SAD i Velika Britanija odgovorni za teško oštećenje Sjevernog toka eksplozijom u rujnu 2022. Washington i London zanijekali su bilo kakvu umiješanost u ono što su - zajedno sa Švedskom, Danskom i Njemačkom - nazvali činom sabotaže.

Američke novine, uključujući The Washington Post, The New York Times i The Wall Street Journal, izvijestile su da CIA zna za ukrajinski plan napada na plinovode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zanijekao je ukrajinsku odgovornost.

U objavi na blogu u veljači, dobitnik Pulitzerove nagrade, istraživački novinar Seymour Hersh citirao je neidentificirani izvor koji je rekao da su ronioci američke mornarice uništili plinovode eksplozivom po nalogu predsjednika Joea Bidena. Bijela kuća odbacila je Hershov članak kao "krajnje lažnu potpunu fikciju". Norveška je rekla da su te optužbe "gluposti".