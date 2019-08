Puljanin optužuje: Policajci su me udarali po glavi, slomili su mi leđni kralježak

Jedan Puljanin optužio je policiju za udaranje u kojem mu je slomljen leđni kralježak, dok iz policije odbacuju tvrdnje i tvrde da se odupirao uobičajenoj legitimaciji.

Dalibor Simonović, koji boluje od mišićne distrofije, tvrdi da mu je prošlog utorka policajac iz službenog vozila doviknuo da stane na što se nije osvrnuo, pišu Vijesti.hr.

- Pendrek palicom me pogodio. Kad sam se ja okrenuo, on je već bio u zraku, letio prema meni. Oborio me na pod, stavio mi je koljeno na leđa, ruke mi je stavio iza, zavezao mi je ruke - rekao je Simonović, koji se sprema podnijeti tužbu protiv dvojice policajaca.

Policija je objavila da je kod njega pronađeno 12 grama marihuane, no ispostavilo se da se radi o samo jednom gramu marihuane u plastičnoj kutijici od 11 grama. Simonović kaže da mu marihuana ublažava bolove, a policiju optužuje da su ga u postaji udarali po glavi nakon što su stavili rukavice i nagrnuli zastore da se to ne vidi.

Iz policije kažu da je osumnjičeni potpisao izjavu prema kojoj nema zamjerki na policijsko ophođenje.

- Počeo je bježati s biciklom, bez svjetla i u zabranjenom smjeru. U jednom trenutku zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor, udario je u rubnjak te je preko volana pao na leđa na kolnik - kaže Suzana Sokač, policijska službenica za odnose s javnošću PU istarske.

Neslužbeno se doznaje da je Simonović od ranije poznat policije, navode Vijesti.hr.