VIDEO Pojavila se prva snimka pucnjave u metrou u Bruxellesu. Napadači pobjegli kroz tunele

Policija je trenutno u potrazi za napadačima koji je zapucao u metrou u Bruxellesu, glavnom gradu Belgije. Naime, mediji javljaju kako vlasti traže osumnjičene u podzemnim tunelima nakon pucnjave kod postaje Clémenceau u Anderlechtu, na jugozapadu grada.

- Došlo je do pucnjave. Slike s nadzornih kamera pokazuju da su osumnjičenici pobjegli prema stanici metroa Clémenceau - potvrdila je policija južnog Bruxellesa. ''Iz sigurnosnih razloga morali smo zatvoriti liniju metroa. Nema žrtava'', potvrdili su za Politico.

#BREAKING 🇧🇪Belgian police are searching for armed suspects after a shooting at a Brussels metro station. CCTV footage shows two men in balaclavas carrying what appear to be Kalashnikov rifles at Clemenceau station early Wednesday.



Federal police, railway police, and other units… pic.twitter.com/I6LcncbiWj