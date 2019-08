Pucali na policajce i civile u Teksasu, najmanje dvoje ubijenih i 20 ranjenih

Najmanje dvije osobe su ubijene, a 20 ih je ranjeno u pucnjavi u gradovima Midland i Odessa na zapadu Teksasa, izvijestila je lokalna televizijska postaja i policija.

Prema prvim informacijama napadači su pucali iz dva vozila na policajce i civile u blizini trgovačkog centra.

Dvije osobe su ubijene, a najmanje 20 osoba je ranjeno, među kojima su i tri policajca.

♦️ #Odessa #activeshooter



Update:



• at least 20 shot [ incl 1 state trooper ]

• 2 separate shooters in 2 separate vehicles

• shooting started at Home Depot

•shooters driving around shooting at random



♦️This is STILL and ACTIVE situation!



Stay alert.



More updates soon pic.twitter.com/sTAOCmaADn