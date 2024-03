Psihijatar Zoričić: Treba zakonom ograničiti reklamiranje piva!

Alkohol je s duhanom, azbestom i zračenjem svrstan u kancerogenu grupu uzročnika, godišnje uzrokuje tri milijuna smrti u svijetu i dokazana je njegova povezanost sa sedam vrsta karcinoma, a može izazvati više od 60 kroničnih nezaraznih bolesti. Svejedno, mi njegujemo alkogeno okruženje s prejeftinim i predostupnim te previše reklamiranim alkoholom, njegova konzumacija neizostavna je na svakom obiteljskom okupljanju, a to uvelike utječe na djecu, upozorili su stručnjaci uoči Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma i Dana klubova liječenih alkoholičara koji se obilježava 1. travnja.

Prvi put u 20 godina djevojčice su prestigle dječake u konzumaciji alkohola, pokazali su rezultati istraživanja Health Behaviour in School-aged Children HBSC provedenog 2022. godine. Istraživanje se provodi od 2002. godine, a najteža je situacija bila 2006. i 2010. godine, kada je zabilježeno da se 10% dječaka i 4% djevojčica napilo. U 2014. i 2018. trend je padao, no u pandemiji je eskalirao.

– Zabrinjava porast konzumacije alkohola 2022., i to već u dobi od 11 godina, i to posebno kod djevojčica. Prethodnih godina pokazatelji su kazivali da dječaci 4-5 puta više piju, a sada je to samo dvaput više u dobi od 11 godina, a u dobi od 13 do 15 godina djevojčice su i prestigle dječake – iznijela je dr. Ivana Pavić Šimetin iz HJZ-a. Uzroci vjerojatno leže u pandemiji i potresima u Hrvatskoj, stresorima koji su teže pogodili djevojke, o čemu govori i velik porast hospitalizacija djevojaka vezanih uz mentalno zdravlje te pokazatelji prema kojima su ti stresori pogodili više od 10% djevojaka, a upola manje mladića.

Alkohol je u Hrvatskoj općeprihvaćeno sredstvo ovisnosti, a djeca se s njim susreću rano, na obiteljskim proslavama. Stručnjaci ističu kako je ključno jačanje preventivnih programa i edukacija od najranije dobi kao i povećavanje svijesti i među zdravstvenim djelatnicima i jačanje dostupnosti zdravstvenih službi, ali i da sve kreće iz obitelji pa treba biti svjestan da svakim nazdravljanjem alkoholom, u sretnim i tužnim trenucima, djeci dajemo primjer. U alkogenom okruženju alkohol je vidljiv, a štete od njega skrivene, rekla je dr. Iva Pejnović Franelić iz Svjetske zdravstvene organizacije, a u tom okruženju ljudi teže priznaju problem i traže pomoć.

– Ako zaista želimo nešto napraviti po smanjenju dostupnosti alkohola mladima, treba jasno donijeti zakonsko rješenje o ograničenju marketinga alkohola, konkretno piva, u medijima. Treba imati dovoljno političke snage i volje da se to napravi. Pogotovo to treba ograničiti uz sportske doživljaje, jer su svi prime termini praktički okupirani marketingom neke od industrija piva. Nema razloga da pivo bude izuzeto od vina ili žestice, alkohol je alkohol i svejedno u kojem obliku dolazi – rezolutan je prof. Zoran Zoričić, psihijatar iz KBC Sestre milosrdnice.

