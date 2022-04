Golob: Sutra ćemo se početi truditi da opravdamo vaše povjerenje

Situacija se u Sloveniji mijenja iz minute u minutu, no pobjednik izbora i dalje je Robert Golob i njegova stranka Gibanje Svoboda. Pristižu i prvi neslužbeni rezultati parlamentarnih izbora i kako to često biva, prednost stranke Gibanje Svoboda nešto je smanjena. Do sad je, javljaju slovenski mediji, obrađeno 52 posto glasova.

Robert Golob i dalje je u vodstvu, s 32,31 posto, odnosno 40 mandata od 46 koliko je potrebno za većinu. Slijedi ga Janšin SDS koji je trenutno na 31 mandatu (25,37 posto). Prema novim rezultatima, smanjio se broj stranaka koje ulaze u parlament.

Treća je i dalje konzervativna stranka NSi s devet osvojenih mandata odnosno 7,24 posto osvojenih glasova, dok su četvrti Socijalni demokrati s osam mandata (6,78 posto). Prema prvim neslužbenim rezultatima, a stranka Levica ne prelazi izborni prag, a približio im se i LMŠ, stranka bivšeg premijera Marijana Šareca kao i stranka Povežimo koju neki slovenski mediji nazivaju satelitskom strankom Janšina SDS-a.

Stranka Gibanje Svoboda novi je akter na političkoj sceni Slovenije, slično kao i hrvatska platforma Možemo!. Donedavni čelnik državnog energetskog poduzeća GEN I Robert Golob (46) svoj je ulazak u politiku najavio prije nekoliko mjeseci, nakon što mu je Janšina vlada odbila produžiti mandat. Nakon rezultat anketa, vidno razdragani Golob obratio se svojim biračima.

"Ljudi danas plešu, a sutra počinje novi dan. Sutra ćemo se početi truditi da opravdamo vaše povjerenje", rekao je Golob i poručio okupljenima u stožeru "Gremo plesati".