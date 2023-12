Prvi hrvatski strip koji su napravile osobe s intelektualnim teškoćama

U ponedjeljak, 18. 12. 2023. u 18:00 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, bit će predstavljen strip „Glazbeno šaputanje” – djelo koje su u potpunosti nacrtale i ispisale osobe s intelektualnim teškoćama te ga time učinile prvim hrvatskim stripom ovakvog tipa.

Strip je adaptacija istoimene predstave o nastanku glazbenog djela koju su, 2019. godine u Splitu, izvele osobe s intelektualnim teškoćama. Nastao je kao rezultat multidisciplinarnog umjetničkog projekta „Glazba koju crtam” u organizaciji Udruge Novi zvuk, a uz podršku Grada Splita i u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića.

O stripu „Glazbeno šaputanje”

Šššš! Budite tihi…. Čujete li to? Neko šaputanje? Jedan skladatelj misli da čuje glazbeno djelo i želi ga podijeliti s vama, ali ne može to uraditi sam. Pridružite mu se u potrazi za tajnom koja će mu otkriti kako nastaje jedno glazbeno djelo. Upoznajte njegove neobične prijatelje, naučite kako se zovu i koji je njihov zadatak u glazbenom djelu, pjevajte plešite i zasvirajte s njima, dobro ih promotrite, razmišljajte o njima, sanjajte ih, uradite što god želite, ali jedno ne zaboravite… pažljivo ih slušajte!... Samo tako ćete i sami moći čuti to neobično šaputanje… glazbeno šaputanje.

Priča o ovom stripu počinje 2019. godine kad je predstava „Glazbeno šaputanje”- inkluzivna predstava o nastanku glazbenog djela, prvi put izvedena na sceni. Bio je to dan kad su se osobe s intelektualnim teškoćama predstavile široj društvenoj zajednici kao glumci, glazbenici, edukatori, nosioci kulturne i umjetničke djelatnosti te time ukazali na vrijednost svog sudjelovanja na kulturnoj sceni. Strip je nastao na ideji da nekadašnji glumci i glazbenici postanu crtači i izrađivači vlastite priče o sebi, o glazbi i procesu nastanka glazbenog djela.

Strip je izabran kao medij koji je prilagodljiv svima i za njega ne postoje dobne granice. Prilikom procesa izrade, među sudionicima procesa se lako postiže dublja interakcija. Time se stvara prilika za razvijanje smisla za stvaralaštvo i inicijativu u svakom pojedincu, razvoj mašte, izražavanje emocija, kritičkog mišljenja, smisla za samostalnost te slobode mišljenja i djelovanja.

Promocija je otvorena za javnost. Svi zainteresirani i ljubitelji stripa su dobrodošli.