Prva škola njege kože i prevencije posljedica liječenja za onkološke pacijente

Opatijska Thalassotherapia imat će prvi centar u Hrvatskoj za edukaciju onkoloških bolesnika o prevenciji i liječenju posljedica radioterapije i kemoterapije. Radionice će voditi dr. Tea Rosović, specijalistica dermatologije i venerologije. Program uključuje aktivnu suradnju s Klinikom za onkologiju i radioterapiju KBC-a Rijeka te doc. dr. sc. Ivanom Mikolašević, v. d. predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju.

Za onkološke bolesnike to je velika novost i pomoć imajući na umu činjenicu da značajan postotak onkoloških pacijenata razvija neku od kožnih manifestacija i nuspojava primjene sustavne antitumorske terapije i radioterapije, ističe doc. dr. sc. Mikolašević, piše portal Zdravlje.

Kvalitetan iskorak za onkološke bolesnike

Ovaj projekt, dodaje, predstavlja veliki iskorak u poboljšanju kvalitete skrbi za onkološke bolesnike i naglašava ono što uvijek ističemo. To je da je svakom pacijentu, a osobito onkološkom bolesniku potreban multidisciplinaran pristup, ističe doc. dr. sc. Mikolašević. Dakle, na teret HZZO-a. Možda je najvažnije saznanje da se bolesnici uz teške terapije ne moraju još boriti i s opeklinama, ranama, gubitkom nokata, gubitkom osjeta u ekstremitetima. Čim saznaju za terapiju mogu doći na savjetovanje o pripremi prije, za vrijeme i poslije terapija.

Klinika za radioterapiju i onkologiju je od kraja rujna ove godine uvela koordinatora za dijagnostičke pretrage za onkološke pacijente. Koordinatorica Klinike naručivat će onkološke bolesnike u dermatološku ambulantu Thalassotherapije Opatija. S Onkologije će naručivati pacijente u Thalassotherapiju Stoga bolesnici neće to sami morati raditi, ističe Mikolašević.

– Ideja je da putem uputnice pacijenti dobiju adekvatno savjetovanje o njezi kože čim saznaju da će proći radioterapiju ili kemoterapiju. Možemo ih naučiti prevenirati moguće tegobe, kaže dr. Rosović. Ali i da dobiju pomoć oko, primjerice, postradijacijskog dermatitisa.

Adekvatnom njegom i terapijom on se može prevenirati i umanjiti. A ako već dođe do njega moguće ga je sanirati odgovarajućom lokalnom terapijom. Pritom ne moraju čekati preglede dermatologa, objašnjava nam dr. Rosović. Već i prije početka onkoloških terapija, prvenstveno zračenja. Već samo sprečavanje isušivanja kože i pravilna njega mogu značajno pomoći da se posljedice ne pojave. Riječ je o muškarcima i ženama svih dobnih skupina, ali i o djeci te njihovim roditeljima.

Neke od teških nuspojava mogu se izbjeći

Njega kože iznimno je važna kod radioterapija. No, i kod određenih kemoterapija postoje problemi koje je moguće spriječiti ili ublažiti. Poput, primjerice, prolaznog oštećenja noktiju koje kod pojedinih pacijenata može biti trajno.

– Zna se dogoditi kod kemoterapija da ljudi imaju periferne polineuropatije u prstima šaka i stopala. Riječ je o mikrooštećenjima vaskularnih i živčanih završetaka. Oni na malim područjima ruku i nogu znaju biti vrlo intenzivni. Gubi se osjet i pojava je za bolesnike izrazito neugodna, kaže dr. Rosović. Na isti način dolazi i do oštećenja noktiju. Ali, to je nešto što se uopće ne bi trebalo događati, jer pravovremena pomoć i tu može imati značajan efekt.

„Hladne“ rukavice i čarape na Onkologiji kao preventiva

Postoje takozvane „hladne rukavice“ i „hladne čarape za stopala“ koje smanjuju protok krvi na tim dijelovima tijela. Tako smanjuju i količinu kemoterapeutika koji može izazvati prolazna i trajna oštećenja šaka i stopala.

– U skladu s tim što je dr Rosović navela, u ime Klinike mogu reći da smo pokrenuli sve predradnje kako bi pokušali u okviru naše Klinike osigurati navedena pomagala. Dakle, „hladne čarape i rukavice“ ističe doc. dr. sc. Ivana Mikolašević.

Kod različitih kemoterapija imaju i različite načine primjene, objašnjava dr. Rosović.

– Ona osnovna je da se 15 minuta do pola sata prije početka kemoterapije navuku rashlađene posebne rukavice i čarape. Pacijent ih može staviti kada dođe na terapiju za vrijeme pripreme i držati 10 do 15 minuta nakon terapije. Obično ta pomagala stoje u zamrzivaču, do primjene, kaže dr. Rosović.

Novije preporuke

Preporuke o tome da se na kožu baš ništa tijekom zračenja ne smije stavljati polako uzmiču pred studijama koje donose olakšanje bolesnicima. Kao prvo pravilo dr. Rosović navodi pojačanu vlažnost kože. U pitanju su preparati koji su u slobodnoj prodaji. Također, cijene nisu visoke. Samo treba bolesnike usmjeriti kada već nešto uzimaju da uzmu ono što im zaista koristi.

– U osnovi namjeravamo održavati jednom tjedno malu školu njege kože, od dječje dobi na dalje. Odnosno za roditelje djece i bolesnike. Uz podršku prof. Viktora Peršića i u organizaciji tvrtke koja ima paletu medicinske kozmetike imali smo priliku osobno se uvjeriti u efikasnost postupaka i proizvoda u hidroterapijskom centru u Francuskoj. Tamo provode takve edukacije za pacijente, objašnjava nam dr. Rosović.

Jednom tjedno škola kožne njege

Školu njege kože tog hidroterapijskog centra prošli smo moje medicinske sestre i ja. Voditeljica njihovog edukacijskog centra, kaže dr. Rosović, upravo je boravila kod nas u Thalassotherapiji da bismo i sami saznali kako provode školu za pacijente. Sada smo spremni započeti je i sami.

Dakle, zašto bi uz sve ostalo što prolaze onkološki bolesnici na terapijama imali i rane koje danas zaista ne moraju imati, navodi dr. Rosović. Ta škola, zbog nužne organizacije, održavat će se jednom tjedno, srijedom. Točni termini bit će navedeni na internetskim stranicama kao i na društvenim mrežama. Onkološki pacijenti moći će se naručiti putem koordinatorice na Klinici za onkologiju.

U dermatološku ambulantu zbog nekih ostalih dermatoloških problema se uobičajeno dolazi s uputnicom izvan edukacije. Dr. Rosović naglašava iznimno dobru suradnju s Onkologijom riječkog KBC-a. Tako da će prvu informaciju o savjetovanju i „školi o njezi kože za onkološke pacijente“ bolesnici dobiti već na Klinici.