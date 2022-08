Promjenjiv uspjeh, ali ne i krah ukrajinskog protunapada

Nastavljena je ukrajinska protuofenziva u Hersonskoj oblasti kojoj bi konačan cilj trebao biti zauzimanje samog Hersona, ali potom možda i vraćanje pod kontrolu energetskih postrojenja kod Zaporižje. Ukrajinske snage pokušavaju napredovati na nekoliko pravaca, s promjenjivim uspjehom pa su najviše napredovanja zabilježile nedaleko od Davidiv Brida gdje su uspjeli ukliniti se u ruske položaje s ranije uspostavljenog mostobrana na rijeci Ingulec te zauzeti četiri tamošnja sela.

Upotreba rezervi

No bitka se u tom dijelu bojišta dodatno intenzivirala. Jer Rusi su uspjeli najprije uspjeli stabilizirati frontu, vratiti pod kontrolu selo Suhoj Stavok pa su se očekivale bitke za Andrijivku i Lozovje u tom klinu. No Ukrajinci su ubacivanjem svježih snaga uspjeli dodatno se ukliniti zauzevši selo Kostromku te doprijeti do Brusinskoja kroz koji se opskrbljuju ruske snage raspoređene oko Davidiv Brida. Ovdje su ukrajinske snage ostvarile najozbiljniji proboj te u slučaju uspjeha u održanju i proširenju ovog teritorija imaju priliku zatvoriti Ruse kod Davidiv Brida. Pomak su ukrajinske snage ostvarile i kod mjesta Kiseljevka gdje su zauzele mjesta Ternovi Podi i Zeleni Gaj i približile se sjevernom dijelu Kiseljevke pa sada nastoje proširiti teren pod svojom kontrolom.

Želja je Ukrajinaca destabilizirati i potisnuti ruske snage kod Viskopolja gdje u slučaju napredovanja imaju priliku odsjeći veliki dio ruskih snaga. Na pravcima kod mjesta Posad-Pokrovske i Andrijivka koje se nalaze jugozapadno od Mikolajiva ne čini se da je došlo do proboja. No, ukrajinsko napredovanje praćeno je i gubicima, kako to već biva kod napadnih djelovanja, Rusi se na svojim kanalima hvale uništenim ukrajinskim tenkovima i oklopnim vozilima, pomalo i tješeći se nakon uspjeha Ukrajinaca kod Davidiv Brida. Ali činjenica je da su Ukrajinci pripremili za ovu ofenzivu velike snage s mnogo rezervi. Za sada Ukrajinci nisu ostvarili neke bitnije pomake, ali je svakako netočno tvrditi da je ta ofenziva propala, kako to Rusi tvrde u svojim državnim medijima i proruskim separatističkim kanalima.

Harkiv u opasnosti?

O ukrajinskoj upornosti i resursima koje su izdvojili ovisi kakav će krajnji ishod biti. Za sada se čini da su Ukrajinci odlučili napraviti nekakav ozbiljniji pomak barem prema razdvajanju ruskih snaga u Hersonskoj oblasti. Rusi također ne bježe od činjenice da je moguće da Ukrajinci aktiviraju i neke druge dijelove fronte, kod Harkiva, Donecka ili drugdje kako bi pokušali razvući ruske snage koje onda ne bi mogle biti preraspoređivane prema Hersonskoj oblasti. Jasno, ako ukrajinske snage ne ostvare značajnije pomake, tada će se vidjeti koliko Rusi zapravo imaju iskoristivih resursa, odnosno hoće li pokušati i moći izvesti protunapad kojim bi vratili zauzeta područja.

