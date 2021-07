Prometni stručnjak o nesreći: Problem su nehumano duge rute i rad vozača 'na crno'

Umor i pospanost najopasniji su za prometnu sigurnost, opasniji i od korištenja mobitela i alkoholiziranosti, ističe prometni stručnjak Željko Marušić u tekstu na stranici autoportal.hr.

Vezano za jučerašnju tragediju naglašava: – Najveći problem hrvatskog gospodarskog prometa, koji generiraju i vozači iz drugih zemalja, težak je umor, posljedica rada službenog posla i paralelno jednog ili više neslužbeno (na crno). Problem je u rutama koje kombiniraju promet u EU i izvan njega. Propisi EU o vremenima rada i odmora definiraju maksimalno vrijeme vožnje od 4,5 sati pa pauzu od 45 minuta, maksimalno dnevno 9 sati, dvaput tjedno moguće je po 10 sati, tjedno 56 sati, a u dva tjedna 90 sati. Teško je u tu “matematiku” uključiti vožnju od 1852 kilometra, jer je to, prema navedenom propisu, neizvodivo u 23 do 26 sati, koliko traje vožnja od Frankfurta do Kosova. Nemoguće, ali se vozački resurs provjerava do granice EU, Bajakova, a poslije... Ta je ruta za vozače nehumana. Zbog kontrola u Njemačkoj nekoliko dana ne voze, ali u danima “odmora” rade druge poslove, najčešće “na crno” i kreću na put mrtvi-umorni – ističe Marušić.

