Profesor angažirao učenike u berbi maslina pa ih 'plaćao' pivom i izostancima? Oglasio se ravnatelj

Profesor iz splitske Pomorske škole navodno je učenike angažirao u berbi maslina i čišćenju apartmana, a zauzvrat ih oslobodio nastave ili poslao pitanja iz ispita. Profesor Denis Milinović o tome je s učenicima komunicirao preko WhatsApp grupe, a Slobodna Dalmacija došla je u posjed poruka. Na cijelu ih je situacija upozorila jedna majka koja je svome sinu zabranila da ide.

"Meni to baš nije normalno... Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duhana i pivu ili sok... Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi... Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša", rekla je Splićanka. Dodaje, također, kako je čula da profesor to prakticira već zadnjih tridesetak godina te smatra da je ravnatelj to zasigurno već morao znati.

Profesor Milinović rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je branje maslina obavljeno u sklopu Erasmus+ projekta. Na pitanje daje li učenicima cigarete i pivo te zadatke koji će biti u ispitima, odgovorio je: "Nemojte pričati gluposti. To nema veze s mozgom. Očito neko ima pik na mene i želi me diskreditirat".

Dragan Pavelin, ravnatelj Pomorske škole, kazao je kako je škola tražila očitovanje profesora nakon što je doznao za incident te dobio dokaze.

"Papire za poziv na obranu predani su mu u utorak poslijepodne kad je došao održati nastavu. Rok za to mu je počeo teći u srijedu i istječe u petak", rekao je ravnatelj za 24sata te dodao kako nije suspendirao profesora.

"Moram ponoviti kako nisam imao nikakvih saznanja da se nešto ranije događalo. Niti roditelji niti učenici se nisu meni žalili, pa čak niti anonimno", istaknuo je Pavelin.

