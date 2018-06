Prof. Miličiću 14.500 kuna kazne jer je lažno optužio Šeparovića

Prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić kažnjen je s 50 dnevnih iznosa, ukupno 14.500 kuna, jer je u svojoj knjizi oklevetao Miroslava Šeparovića, predsjednika Ustavnog suda, nepravomoćno je presudila Jasna Zoretić Rendulić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Miličić je i prof. Josipa Metelka neuspješno optužio za plagijat uz sličan “modus operandi” kad je 2000. prof. Vukas pisao dekanu Pravnog fakulteta u Zagrebu Mihajli Diki da se “primitivni element” njegove metode svodi na to da namjerno ne fotokopira upravo stranice na kojima Metelko citira autore.

Ovaj put je kao primjer plagiranja naveo Šeparovićev doktorski rad u kojem je citate iz dvaju znanstvenih djela vodećih profesorica obiteljskog prava, označio fusnotama s imenom autorica, nazivom djela i brojem stranice. Ali, to je izostavljeno na kopijama tih stranica u Miličićevoj knjizi pa Šeparović na tomu temelji zaključak o njegovoj zlonamjernosti. Akademik Vlatko Silobrčić kao svjedok obrane nije znao reći je li to korektno, ali sam to ne bi učinio. Iako je u javnim istupima kao član Odbora za etiku govorio o “plagijatu”, Silobrčić je priznao da doktorski rad nije pročitao.

Sporno je i je li na fakultetu propisan način citiranja. Za Šeparovićevu mentoricu i koautoricu spornih citata, prof. dr. sc. Dubravku Hrabar, nije bilo ništa sporno jer postoje tri načina citiranja, a autor je slobodan opredijeliti se. I prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, koautorica spornog citata, potvrdila je da nema pisanog pravila. To je u siječnju potvrdio i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Igor Gliha. Prof. dr. sc. Alan Uzelac napisao je upute, ali za izradu studentskih radova u kojima se navodi kako su one “jedan od mogućih modela standardizacije”, te da je osnovno pravilo “rad oblikujte na način kako odredi vaš mentor”. Ako mentor autoru prepusti slobodu, upute su “koristan putokaz”.

Znači, nisu obvezne, zaključila je u završnoj riječi Šeparovićeva odvjetnica Ivana Špehar. Za mišljenje Odbora za etiku pozvala se na odluku Ustavnog suda (Šeparović se izuzeo) prema kojoj si je Odbor dao ovlast koju po zakonu nema, jer su plagijati ovlast fakulteta. Miličić opet ima pravo na žalbu.