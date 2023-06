Prodaja udjela Sberbanke u Fortenovi: Nitko nije dostavio obvezujuću ponudu

Nitko od potencijalno zainteresiranih ulagača koji bi mogli otkupiti udio Sberbanke, odnosno kompaniji SBK Art, u Fortenovi nije dostavio obvezujuću ponudu da to i učini. Fortenova je, naime, zainteresirana prodati taj dio, i zbog refinanciranja obveznice koja dospijeva u rujnu 2023., no pokušaj se pokazao bezuspješnim. Kao glavni razlog zbog kojeg su zainteresirani investitori odustali, navode činjenicu da je vlasništvo sankcionirano, odnosno privremeno zamrznuto, zbog veze Sberbanke i tvrtke SBK Art, "šeika" Saifa Alketbija, na koju je manevrom u zadnji tren prije isteka roka kad se taj udio mogao legalno otkupiti prenijela svoje vlasništvo, s ruskom agresijom na Ukrajinu.

Nakon dva neuspjela pokušaja Sberbanke da proda svoj udio u Fortenova grupi, pri čemu je sankcionirano suvlasništvo u kompaniji spriječilo pristup međunarodnim bankama i financijskim tržištima radi refinanciranja obveznice koja dospijeva u rujnu 2023., Fortenova grupa je angažirala investicijsku banka Lazard sa zadatkom provođenja procesa potencijalne prodaje 100% udjela u Fortenova Group MidCo B.V.

Od 26. travnja 2023. investicijska banka obratila se potencijalnim ulagačima koji nisu povezani s kompanijom, a sve potencijalno zainteresirane strane koje su pristale na sklapanje ugovora o tajnosti podataka pozvane su da dostave svoju neobvezujuću ponudu investicijskoj banci prije 3. lipnja 2023.

No rezultat je - ništa. Neki su jasno su i pismeno naznačile da im činjenica da trenutna kapitalna struktura sadrži sankcionirane suvlasnike predstavlja nepremostivu prepreku za razmatranje podnošenja bilo kakve ponude. Neke od strana također su navele da Fortenova grupa ima iznimne operativne rezultate i da bi bili zainteresirani ponovno se uključiti u razgovore nakon što se riješi situacija sa sankcioniranim suvlasništvom.

Preliminarni nerevidirani rezultati za 2022. uključuju ukupne prihode veće od 5,2 milijarde EUR, operativnu dobit prema MSFI-16 od više od 470 milijuna EUR i prilagođenu operativnu dobit od više od 300 milijuna EUR, neto dug od 1,1 milijardu EUR, omjer neto duga i prilagođene operativne dobiti od 3,5 puta i likvidnost na računima veću od 280 milijuna eura.

S obzirom na ovakav ishod, menadžment Fortenova grupe zaključio je da prodaja MidCo-a trećoj strani trenutno nije ostvariva. Uprava je o tome obavijestila imatelje depozitarnih potvrda odnosno dioničare Fortenova grupe u pismu u kojem se također navodi da se toga razmatraju alternativne opcije. Na to ih je pozivala i ranije, no do sad nisu stigli prijedlozi eventualnih alternativnih rješenja.

Međutim, sankcionirani pokrenuli su na sudu u Amsterdamu - budući da su u Nizozemskoj depoziti Fortenove - još jedan postupak protiv Fortenove. Ovaj ponovno želi zaustaviti bilo kakvu prodaju, a posebno želi zaustaviti sastanak imatelja depozitarnih potvrda zakazan za 15. lipnja ove godine s dnevnim redom imenovanja Fabrisa Peruška za direktora u DuchCo-ima i određene tehničke izmjene dokumenata Fortenova Group STAK koje reflektiraju prelazak Hrvatske s kune na euro. U prijašnjem slučaju, kad je SBK Art pokušao učiniti isto, sud u Amsterdamu im je odbio dati za pravo budući da se neposredno prije toga izmijenio nizozemski zakon, odnosno tumačenje EU sankcija, po kojem su i glasačka prava nematerijalni ekonomski resurs te ih stoga sankcionirana tijela i osobe ne mogu koristiti, i skupština se održala.