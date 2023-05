Procurili detalji o Putinovom skrivenom luksuznom bunkeru za bijeg: On zna da stoji na vrhu vulkana

Putinova carska palača, izgrađena prije više od jednog desetljeća donacijama oligarha, okružena je šumom na čak 17.000 hektara, a iznad nje je na snazi zabrana leta. Putinova paranoja je nešto o čemu se već dulje vrijeme nagađa i piše, ali njegovo osiguranje dodatno je poraslo nakon što je nedavno objavljeno kako su dva drona pokušala izvršiti atentat na ruskog predsjednika.

Zato je svijet iznenadio golemi sigurnosni propust graditelja Putinova crnomorskog bunkera. Oni su naime, zanemarili ključan detalj i nisu uspjeli sakriti planove koji pokazuju sustave dva složena podzemna tunela koji prolaze ispod kompleksa palače, planove za koje bi se svaki državni sigurnosni aparat svim silama borio da ih sačuva u tajnosti. No umjesto da su ostali tajni oni su javno objavljeni na internetu.

Metro Style, ruski izvođač radova koji sada ne postoji, objavio je dijagrame na svojoj web stranici kako bi prikazao svoj rad početkom 2010. godina. Na internetu su se mogli vidjeti tek 2016. Sada nacrte objavljuje i Business Insider. Uz njih objavljuje i dodatne komentare dijagrama s prijevodima na engleski jezik.

Podzemni kompleks ispod Putinove palače sastoji se od dva odvojena tunela povezana liftom koji se spušta otprilike 50 metara ispod površine. Arhitektonski planovi pokazuju da su tuneli, obloženi debelim betonom, opskrbljeni dovoljnom količinom svježe vode, ventilacije i dugim potrepštinama za nekoliko tjedana pod zemljom. Stručnjak koji je pregledao planove tunela smatra da se vide znakovi Putinove opsjednutosti opstankom u vrijeme kada su drugi moćnici padali. "Putin je jako zabrinut zbog toga što je ne sasvim legitimni vođa Rusije", rekao je Michael C. Kimmage, bivši dužnosnik State Departmenta koji je radio na politici Rusije i Ukrajine. "Dakle, znajući da njegov legitimitet nije u potpunosti osiguran izborima, on će nastojati maksimizirati svoju osobnu sigurnost kroz kompleks dobro branjenih osobnih rezidencija."

Izlazi iz tih tunela vidljivi su odmah ispod kompleksa palače, na goloj litici koja se uzdiže s plaže. Donji tunel uključuje pokretnu stazu koja vodi do izlaza. "Ovaj tunel ima sve vrste sigurnosti i zaštite", kaže Thaddeus Gabryszewski, građevinski inženjer upoznat s obrambenim strukturama koji je pregledao dijagrame za Insider. "Postoji protupožarni sustav. Ima vode, postoji kanalizacija. Ovo je namijenjeno da netko preživi ili pobjegne."

Svi čelnici nuklearnih država prave planove za ekstremne nepredviđene situacije. Američki predsjednik ima bunker za hitne slučajeve ispod Bijele kuće i Mount Weather u Virginiji. Ali za razliku od američkih objekata, crnomorski kompleks privatno je financiran i ostaje u privatnom vlasništvu. Čini se da nije namijenjen toliko osiguranju kontinuiteta političkog sustava koliko opstanku pojedinca. Putinovo ulaganje u kompleks tunela ispod potpuno nove kuće za odmor, izgrađen tijekom za vrijeme kada je javno koketirao s mogućnosti integriranja Rusije u Europu, dokaz je koliko se dugo ruski čelnik pripremao za mogućnost potrebe za bijegom ili sklanjanjem na sigurno. ''Moramo ovo vidjeti kao dio dugog sukoba sa Zapadom koji je obilježio posljednjih 13 ili 14 godina Putinova života", kaže Kimmage.

"Ove slike nisu nacrti", kaže Gabryszewski. "Oni su bliži arhitektonskim crtežima. Oni pokazuju namjeru, tijek i premisu ovih prostora." Dva su tunela duga otprilike 40 odnosno 60 metara i široka 6 metara i otporni su na eksplozije. Pokazuju nekoliko značajki koje sugeriraju da je Putin naručio strukturu imajući na umu najgore moguće scenarije . U tunelima postoji i rasvjeta, a provedeni su i kablovi koji omogućavju bilo koju +vrstu komunikacije koja se na taj način može provesti.

