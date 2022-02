Procurile poruke zbog kojih je uhićen Horvat: 'Ako budeš razgovarala s ministrom upozori ga da će snositi odgovornost'

Darko Horvat u subotu je uhićen te je na osobni zahtjev razriješen s dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ana Mandac, nekadašnja Horvatova pomoćnica priznala je krivnju za sudjelovanje u malverzacijama s potporama Ministarstva gospodarstva.

Poruke pronađene u mobitelu bivše pomoćnice ministra gospodarstva Ane Mandac važan su dokaz u istrazi protiv Darka Horvata u aferi s nezakonitim dodjelama potpora malim poduzetnicima. Istražitelji su ih počeli pregledavati još u ljeto 2020. kada je ondašnja pomoćnica ministra Horvata osumnjičena da je prijateljima Josipe Rimac omogućila da preko programa poticaja dođu do financijskih sredstava iz državnog proračuna. Dobili su novac iako nisu udovoljavali kriterijima, piše Telegram.

Naime, istražitelji su pronašli cijele popise tvrtki koje su joj slali potpredsjednik Vlade Boris Milošević i ondašnji ministar Tomislav Tolušić, kao i dvojac iz Ministarstva regionalnog razvoja – državni tajnik Velimir Žunac, te ravnateljica uprave Katica Mišković. Telegram je već objavio koje su sve firme na njihov poticaj dobile potpore iako uopće nisu zadovoljile kriterije iz natječaja, odnosno bile su na samom začelju liste onih koji su se borili za financijske poticaje.

Video: Uhićenje ministra Darka Horvata

Među njima su bile tvrtke njima bliskih ljudi, ali i političkih istomišljenika, te predstavnika manjina. Za tvrtke u vlasništvu predstavnika srpske manjine lobirao je Boris Milošević. Istražitelji su pronašli popis a 15-ak tvrtki, koji je, kako je Ana Mandac javila Miloševiću, bilo nužno prepoloviti.

Jednu od ključnih poruka iz kojih je jasno da su ove dodjele poticaja bile nezakonite Ana Mandac dobila je od suradnice iz Ministarstva gospodarstva. Ona joj je 10. prosinca 2018. u 18:34 sati napisala: “Ako budeš razgovarala s ministrom upozori ga da ako revizija nađe ove potpore snosit će odgovornost.

Ne postoji legalni način da se po jasno zadanim kriterijima Programa potpora odobri onima koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova ili da se od preostalih cca 350 odabere nekoliko njih kojima će se dodijeliti potpora. Odluka će možda biti manje uočljiva… međutim, što god da se napravi nije u skladu s propisanim kriterijima Programa”.

Pronađene su i poruke koje je sam Horvat razmjenjivao s Anom Mandac. Napisao joj je, među ostalim, imena tvrtki za koje je on tražio potpore, te dodao: “I jedan po tvom”. Par sati kasnije pitao ju je jesu li odluke riješene, na što mu je ona odgovorila: “U niskom smo startu. Čekamo odobrenje Ministarstva financija”.

Kada je pak državni tajnik Žunac Anu Mandac u poruci pitao: “Ima li kakvih dobrih vijesti”, ona mu je uzvratila: “Radimo na tome da budu dobre”. Sve se to događa početkom prosinca 2018. godine, doznaje Telegram.

Idući dan Ana Mandac ponovno dobiva u poruci upozorenje svojih suradnika: “Treba vidjeti što će reći revizija jer će oni prvo doći k meni i pitati me za sve”. No, to Anu Mandac očito nije previše zabrinulo jer je, kako proizlazi iz ostalih poruka, nastavila razmišljati kako će tvrtki Eko kotor, jednoj s ministrovog popisa, dodijeliti 199 tisuća kuna. “Ali oni u godišnjem izvješću navode da nemaju zaposlenih. Posluju od 1988. što znači da se nisu tek osnovali”, stiže novo upozorenje Ani Mandac.

“Hm… A da mu ipak damo 100.000 kn?”, uzvraća na to Horvatova pomoćnica.

“Vidi to s ministrom”, sugerira joj suradnica. I doista, u idućoj poruci Ana Mandac pita Darka Horvata koliko mu je na ljestvici od 1 do 10 bitan Eko kotor. Na to joj on piše: “9”.

Žunac: “Odužit ćemo se”

Slične poruke pronađene su i u komunikaciji Ane Mandac s Borisom Miloševićem, kao i s Katicom Mišković. Velimiru Žuncu javila je porukom: “Popović graniti 100.000 kn, Tex d.o.o. 150.000 kn. Je l’ to OK?”. Žunec joj uzvraća: “Naravno. Hvala. Odužit ćemo se. Pozz.”

Kada je od još jedne poznanice dobila zahvalu za ‘osobni angažman’ na dodjeli potpora, Ana Mandac uzvratila je porukom: “Sve ok! Radimo… surađujemo… privređujemo!”. Istražitelji su uočili da su firme za koje je urgirao Žunac na popisu imale u zgradi oznaku (Ž), dok su one za koje je intervenirao Tomislav Tolušić bile označene s (T).