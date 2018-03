Probudio se usred operacije: Stravično iskustvo 25-godišnjeg pacijenta

Fennu Settleu iz Bradforda dogodilo se ono što mnogi opisuju kao najgoru noćnu moru. On se, naime, probudio usred inače rutinske operacije slijepog crijeva.

Opisao je grozan osjećaj koji je imao dok se probudio, a nije mogao reći doktorima da je budan: "Osjećao sam se kao da se gušim jer mi je cijev bila duboko u grlu", rekao je i dodao kako je pokušao treptati, pomicati prste i stopala. Kao posljednji pokušaj pokazivanja doktorima da je svjestan i budan bio je uriniranje, piše metro.co.uk.

- Pokušao sam ispljunuti iz grla ono što su mi stavili jer sam osjećao gušenje. Sve ti u tom trenutku prođe kroz glavu, pitaš se hoćeš li ikada više vidjeti svoju obitelj? Mislio sam da ću umrijeti i pokušao sam zadržati dah da se onesvijestim. Tad sam shvatio da čujem glasove, zvukove strojeva i pritisak u trbuhu, rekao je Fenn.

Rekao je da se nije mogao pomaknuti i bio je paralizira. "Pokušao sam otvoriti oči, vrištati, pomicati prste. Urinirao sam.

Sljedeći dan Fenn je rekao medicinskim sestrama što je doživio na operaciji, no one su mu kazale da je to bio samo san.

Doktor koji ga je operirao ipak mu je rekao da je svjestan kako je doživio određenu "budnost" na operaciji, no i savjetovao da ne "gugla" previše o tome jer će se još više uplašiti i donijeti pogrešne zaključke.

Calderdale and Huddersfield NHS fondacija ispričala se nesretnom pacijentu i postigli su nagodbu na sudu.

Ipak, Fenn Settle se vratio na posao tjedan dana nakon operacije, ali još uvijek pati od posttraumatskog stresa zbog onoga što je doživio na operacijskom stolu...

