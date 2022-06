Prlić na presici: 'Netko iz policije mora odgovarati za nasilje nad navijačima, sve ću sada ispričati'

Prije par dana u popodnevnim satima veća skupina navijača privedenih zbog sukoba s policijom na A1 prije nešto manje od mjesec dana puštena je iz Remetinca. Među puštenima je bio i Mate Prlić, novinar i suvlasnik Dalmatinskog portala.

Odluku o puštanju 25 navijača Hajduka osumnjičenih za sukob s policijom na odmorištu Desinec iz istražnog zatvora donijelo je izvanraspravno vijeće velikogoričkog Županijskog suda. Pušteni su da se brane sa slobode na zahtjev tužiteljstva koje je predložilo da im se istražni zatvor zamijeni mjerama opreza.

Prlić je po izlasku iz Remetinca napisao poduži tekst na Dalmatinskom portalu o svojih mjesec dana u zatvoru. Sad se obraća javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO

O radu policije

"Nakon što je došla policija, dogodio se pravi policijski teror, koji sam ja shavtio tek nakon što sam razgovarao s policijom, interventna policija je neselektivno tukla navijače. Ja nisam vjerovao da su oni pucali u ljude pravim mecima, ja sam mislio da se radi o gumenim mecima, Ja mislim da je ovo valjda prvi put u Hrvatskoj da su interventni policajci pucali na navijače koji su i ranjeni", kazao je Prlić.

"Nema smisla niti opravdanja, kao što se često spominje da se navijače ne treba generalizirati. Ja molim navijače da ne generaliziraju o policiji. Kad već nije bilo nikakv ugroze za policajce, oni su lomili vezane ljude, pucali kad se u mraku ispali toliko broj metaka, to je meni šokantno, ali i tada su neki policajci pokušali spriječiti svoje kolege. Jedan navijač rekao mi je da mu je jjedan policajac spasio život jer je zaustavio kolegu koji ga je pendrečio vezanog", kaže Prlić.

"Ovo što se dogodilo ne smije biti hrana za mržnju prema policiji. Molim i policiju da se ne može dogoditi da je 40 navijača zatvoreno mjesec dana, a evidentno je da je to bilo prekoračenje ovlasti, pucalo se na ljude. Zašto niti jedan policajac nije nikad bio zviždač? Kako je to moguće?", upisao se novinar.

"Nisam došao ovdje da bih govorio o sebi, ne zato što je neki problem. Ja sam tu u situaciji jer bi bilo previše kako sam radio ovo ili ono. Mene policajci nisu tuklli, spavao sam dio kad je bilo najvažnije, ja imam fotografije na kojima se vidi da nisam ni vezan niti su me tukli. Niti imam ikakve pritužbe na policiju, Ali su dolazili u prostoriju ljudi polomljeni, slomljene glave...", govori Prlić.

"Meni nije bio problem biti zatvoren u Remetincu, ali je bilo dosta momaka od 18 godina kojima je to bilo prvo gostovanje. Njima je to psihički bilo ekstremno naporno, mislio sam da će se neki objesiti. Jedan momak je bio vrlo labilan, on je ostao u sobi, nije izašao a šetnju, ja sam se bojao za njega", zaključio je.

O uvjetima u zatvoru

"Vidio sam Nadana Vidoševića. Pričali smo o nogometu. Najvažnije je s kime ste u sobi i kakvi su policajci. Policajci su bili više nego korektni, a mi svi Splićani smo bili u istoj prostoriji.

Zašto je policija pucala?

"Policija mora shvatiti da se ovako nešto ne možemo raditi. Još uvijek sam šokiran da je policija pucala. Ja taj dio nisam vidio, sve ovo što vam govorim je rekonstrukcija što su mi pričali drugi. Problem je jedino taj što momak koji mi je sve ispričao neće stat pred novinare. Jesu li pucali u tlo ili prema njima, ne znam. Za ovo što je očito 1 kroz 1 da je bilo prekoračenja ovlasti, jednostavno za to netko mora odgovarati. Kako je moguće da interventni policajac uope bude ozlijeđen?", kazao je Prlić.