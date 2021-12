Pogledajte koliko se ljudi cijepilo u vašem mjestu, jedna općina se ističe po postotku cijepljenih

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je interaktivnu kartu procijepljenosti stanovništva u Hrvatskoj. Podaci, koje se može pregledati prema općinama, županijama ili regijama, odnose se na procijepljenost do 22. studenog 2021. godine.

Prema podacima navedenima na karti, u trenutku njezine izrade prvom je dozom u Hrvatskoj bilo cijepljeno 50,9 posto stanovnika, a obje je doze primilo 41,71 posto ljudi.

Dijelovi Hrvatske s najmanjim postotkom procijepljenosti, onim do 19 posto, označeni su na karti crvenom bojom. Dijelovi koji imaju procijepljenost do 29 posto označeni su tamnijom nijansom narančaste, dok su svjetlonarančasto označeni oni do 39 posto. Slijede područja pobojana u žuto kojima je procijepljenost do 49 posto, a potom svjetlozelena područja sa do 59 posto. Tamnijom nijansom zelene označena su mjesta s procijepljenošću do 69 posto, a svjetloplavom ona do 79 posto. Najveća razina procijepljenosti, od 80 do 100 posto, označava se tamnijom plavnom bojom.

Gledajući razinu cijepljenja s obje doze na razini regija, vidljivo je kako je priobalni dio Hrvatske manje procijepljen od kontinentalnog.

Foto: Screenshot/HZJZ

Na razini županija, najmanje je drugom dozom procijepljena Splitsko-dalmatinska gdje je cijepljeno 33 posto stanovnika. S druge strane, najviše se cijepilo u Primorsko-goranskoj županiji. Tamo je obje doze primilo 47,39 posto stanovnika.

Foto: Screenshot/HZJZ

Na razini općina, po procijepljenosti prednjači Sali, općina u Zadarskoj županiji. Tamo je obje doze primilo 65,47 posto stanovnika te je ta općina jedina u Hrvatskoj na karti pobojana tamnozelenom bojom.

Najslabija procijepljenost, na razini općina, zabilježena je u Vrhovinama u Ličko-senjskoj županiji. Prema karti HZJZ-a, obje je doze primilo 17,92 posto stanovnika te općine.

Što se tiče četiri najveća grada u Hrvatskoj, najviše je cijepljenih u Rijeci, njih 47,85 posto. Slijedi Osijek s 47,65 posto pa Zagreb 44,59 posto. Najmanje je procijepljenih u Splitu, 35,5 posto.

