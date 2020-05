Prijeti mu kazna od 40 tisuća kuna: Vozio pijan, a vozačku uopće nema

S pijanim je vozačima osječko-baranjska policija u ponedjeljak imala pune ruke posla. "Rekorder" je bio 45-godišnjak iz Belišća, koji je s 2,18 promila alkohola u krvi zatečen u 18 sati u Valpovu. Da bude gore, nikada nije niti položio vozački ispit.

- Počinitelj je unazad tri godine tri puta zaustavljen u prometu kako upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci kada stekne uvjete na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova - navela je PU osječko-baranjska.

A nešto kasnije, oko 22.20 sati u Vukovarskoj ulici u Osijeku, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe lakše ozlijeđene. Skrivio ju je 26-godišnjak iz Uglješa, "podgrijan" s 1,90 promila alkohola u krvi. Odmah je uhićen. Do prometne nesreće je došlo uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila, izvijestila je policija. Prijeti mu 22.500 kuna kazne te zabrana vožnje do 12 mjeseci kada stekne pravo na upravljanje i 6 negativnih prekršajnih bodova.