Prijatelji preklinju Brođanina u samoizolaciji: Kaži im 'Nisi me vidio'

Na svadbi koja se održala 26. lipnja u Zagrebu prisustvovao je veliki broj gostiju iz cijele Hrvatske. No, otkrilo se da se među njima proširila zaraza. U ovom trenutku poznato je da je 26 oboljelih s te svadbe, dok su ostali gosti završili u samoizolaciji te čekaju rezultate analize uzorka.

Jedan od njih samoinicijativno javio se portalu SBplus i savjetovao novinarima da bi bilo zanimljivo problematizirati pritisak koji se vrši na ljude koji su potencijalno zaraženi korona virusom.

- Pritisak dolazi najčešće upravo od prijatelja i poznanika. Posljednjih dana me malotko nazvao da mi pruži podršku ili pita kako sam, većina mi šalje poruke 'Nismo bili zajedno' ili 'Nisi me vidio', kako ih ne bi naveo kao bliske kontakte nakon povratka sa svadbe. To je tužno i krajnje neodgovorno - kazao je Brođanin koji je želio ostati anoniman.

VIDEO: Kako pravilno oprati ruke i zaštititi se od virusne i bakterijske infekcije?

Naveo je kako nije usamljen u takvom 'tretmanu' bližnjih jer i desetero drugih ljudi koje poznaje, a kojima je zbog istog događaja određena samoizolacija, prolazi isto.

- Zbog vlastite komocije netko je spreman ugroziti zdravlje drugih. Nemam nikakve simptome pa se nadam negativnom nalazu, ali ovaj period svakako će mi ostati u pamćenju po lošem zbog takvog tuđeg ponašanja - dodaje.