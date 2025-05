Priča o 50 božica, svetica, bića prirode i mitskih žena u kulturi i vjerovanjima širom svijeta

Iznimne ljepote i sva u žutoj svili, Rianon se pojavila na posvećenom brdu jašući bijelog konja. Gospodar Dyfeda, Pvil, naredi svojim konjanicima da zarobe tu lijepu ženu. Danima su je progonili i, premda njezin konj nikada nije išao brže od lagana kasa, nisu je mogli uloviti. Naposljetku je sam Pvil viknuo Rianon da stane. Ona je zaustavila konja i podrugljivo rekla da je samo to i trebao učiniti. Naime, sama je došla do Pvila jer ga je željela za supruga. No, postoji preokret u priči! Rianon je već bila obećana drugome muškarcu...

Njezina sudbina ispričana je u knjizi "Božice – 50 božica, svetica, bića prirode i mitskih žena u kulturi i vjerovanjima širom svijeta", koju potpisuje dr. sc. Janina Ramirez, a na hrvatskom tržištu objavljuje Školska knjiga. Štivo je to koje nas upoznaje s pedeset božica i ženskih bića iz priča koje od davnina osnažuju zajednice u kojima su nastale, a u današnje doba zadivljuju ljude diljem svijeta. Svaka od njih imala je važnu ulogu u stvaranju vjerovanja koja su nadahnula oblikovanje kako našega tako i čarobnih svjetova, a koja su se zadržala sve do danas.

Živopisno i zanimljivo ilustrirana, knjiga uvodi čitatelja u zaista čaroban svijet i širi vidike. Asase Jaa božica je zemlje naroda Akan u Gani. Poznata je i kao Abareva, "starica", a njezin je suprug Oniame, bog neba. Zašto ne možemo dodirnuti nebo sa zemlje? Prema vjerovanju naroda Akan, to je zato što je Asase Jaa neprestano kamenim tučkom tuckala hranu u mužaru. Dok je podizala ruku gore-dolje, tučak je bučno udarao u nebo. Iz svojega doma na nebesima Oniame je ludovao zbog neprestanog lupanja. Da bi imao malo mira i tišine, preselio se na više visine, tako da se nebo odijelilo od zemlje.

Priče o božicama ujedno su prikaz kulture i povijesti pojedinih naroda diljem svijeta. Najpoznatije su nam vjerojatno grčke i rimske božice, no ova knjiga i o njima otkriva manje poznate detalje i zanimljivosti. Pitajući se kako je nastao život na zemlji, stari su Grci zaključili da je sve počelo s božicom Gejom. Ni iz čega stvorila je Urana – nebo – da je obgrli sa svih strana. Bila je tako moćna da je tada stvorila planine i mora. Zajedno su Geja i uran počeli stvarati živa bića. Najprije je rodila moćne Titane, božanstva koja su vladala nebom i zemljom prije nego što su zavladali bogovi i božice s planine Olimpa. Rodila je i jednooke divove kiklope i hekatonhire, stvorenja sa sto ruku i pedeset glava. No, njihov otac Uran zamrzio je čudovišnu djecu i bacio ih u Gejinu utrobu, izloživši je golemim mukama i patnji. Tada se Geja počela buniti...

Upoznat ćemo, pak, i Rangdu, demonsku kraljicu s Balija. Na indonezijskom otoku Baliju većina ljudi prakticira hinduizam časteći bogove i božice s vrlo zanimljivim obilježjima. Vjeruju i u skup demonskih bića koja su poznata kao lejaki, a oni žeđaju za krvlju ljudi. Kada joj je suprug kralj otkrio da se ona bavi crnom magijom, prognao ju je u džunglu pa je postala ogorčena i srdita.

Osim što upoznajemo božice, o kojima priče sežu stoljećima u prošlost, pratimo u knjizi i poveznicu sa sadašnjošću, odnosno doznajemo kako ih se danas štuje i uživaju li još vjerovanja svojih naroda. Japanska božica sunca i majka careva, Amaterasu, i dalje se štuje u Velikom svetištu pokraj grada Ise, koje je jedno od najsvetijih japanskih mjesta. Božica je povezana s tri sveta predmeta za koje se još misli da su vrlo moćni. Amaterasuina priča nadahnjuje ljude. Bez nje bi svijet bio u tami. To što ona može dati svjetlost i život svemu oko sebe pokazuje da sve žene i djevojke imaju sposobnost zasjati.

Knjigu je vješto napisala i sastavila britanska povjesničarka Janina Ramirez, vrhunski ilustrirala Sarah Walsh, a njezine stranice obogaćene su i fotografijama iz probrane zbirke Britanskog muzeja. Ovo štivo iznimna je riznica znanja koja će sve one koji je budu čitali zabaviti, nadahnuti i osnažiti. "Čitajući ovu knjigu, otkrit ćete očaravajuće priče koje su tako poticajne, uzbudljive i zanimljive da su ih ljudi uporno prenosili s koljena na koljeno tijekom stotina, čak i tisuća godina. To će vam također otkriti svijet u svoj njegovoj složenosti i ljepoti", poručuje izdavač Školska knjiga. Preporučljiva je djeci starijoj od 12 godina.