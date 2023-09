'Priča o 13. mirovini je kao priča o stablu umjesto o šumi'

Koordinator političke platforme Umirovljenici zajedno Lazar Grujić odgovorio je za Večernji list na tri aktualna pitanja oko mirovina.

1. Čim se osnovala platforma Umirovljenici zajedno, krenuli ste u ofenzivu kojoj je cilj povišica mirovina. A sad je premijer najavio povećanje mirovina, odnosno "najveću stopu usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1999." Jeste li zadovoljni time?

Činjenica je da se doista radi o rekordnom usklađivanju mirovina, posljednjem od čak 8,42%. No isto je tako činjenica da, unatoč rekordnim povećanjima i usklađivanjima, u mandatu ove Vlade govorimo o konstantnom padu mirovina u odnosu na prosječnu plaću. Stoga ni u kojem slučaju ne možemo biti zadovoljni. Ono što dodatno izaziva bijes sve više umirovljenika jest logika po kojoj se u ovako izvanrednim situacijama, odnosno velikom rastu cijena, umjesto istog iznosa usklađivanja prema svima ide s istim postotkom prema svima. To znači da će za potpuno isto oni s velikim mirovinama dobiti i do tri puta veći iznos usklađenja od onih s malim mirovinama, a već samo rekli da je jednima i drugima "kruh" skuplji za potpuno isti iznos, a ne isti postotak.

2. A što kažete na vijest da Vlada razmatra i mogućnost uvođenja 13. mirovine?

Gurati u fokus priču o 13. mirovini je skretanje pozornosti vladajućih s teme kako mirovine povećati na 50-60% prosječne plaće. To je poput pričanja o stablu umjesto o cijeloj šumi, što je nekome dobro za PR, ali za umirovljenike znači samo produljenje agonije i sve većeg siromaštva. Naravno da podržavamo uvođenje 13. mirovine, ali ona se u ovom trenutku rastućeg siromaštva ne smije stavljati ispred rasprave i iznalaženja rješenja kojim se treba osigurati znatno povećanje mirovina.

3. Vladajućima su u posljednje vrijeme puna usta brige o umirovljenicima, a ne manjka ni raznih najava i obećanja. Vjerujete li da je ta briga iskrena ili se radi samo o predizbornim političkim interesima?

Umirovljenika ima 1,2 milijuna i sve su umirovljeničke opcije svjesne činjenice da se glasovima umirovljenika dobivaju ili gube izbori. Stoga i ne čude razna obećanja koja dolaze sa svih strana, a rješenja i konkretna pomoć samo od Vlade, što je i logično. Kako se usklađivanja rade na temelju zakona, tako je vrlo malo prostora da si netko, uključujući i Vladu, pripiše "zasluge" za posljednje i rekordno usklađivanje. No ono za što Vlada jest zaslužna je pet paketa pomoći kojima se nastojalo ublažiti sve teži položaj umirovljenika. Svima koji razumiju problematiku jasno je da bez novog izračuna osnovice za mirovine ne može biti rješenja za rastuće siromaštvo umirovljenika.