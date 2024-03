Stiže nam novi veliki poremećaj s Atlantika: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Vrijeme će danas biti promjenljivo, ponegdje pretežno oblačno. Mjestimična kiša uglavnom se očekuje prijepodne, osobito na istoku te na jugu gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U najvišim predjelima Gorskog kotara i Like padat će snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, uglavnom u prvom dijelu dana podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, a na jugu jugo. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12, na Jadranu do 15 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog vjetra za sjevernu Dalmaciju, Kvarner i Kvarnerić, riječku regiju te za Velebitski kanal.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

U petak, kako navodi meteorologinja N1 Tea Blažević, bit će više sunčanog i suhog vremena, no neće biti u potpunosti stabilno. Za vikend se očekuje jačanje južine, uz jače naoblačenje s jugozapada. Moguće su i obilne oborine, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran.

Meteorolog Dorian Ribarić za RTL ističe kako se za vikend približava novi veliki poremećaj s Atlantika. Na kopnu će, kako navodi, u petak i subotu biti uglavnom suho, s možda malo kiše na zapadu oko gorja.

"Ujutro još malo hladnije pa valja uz mjestimičnu maglu računati i na mraz. No, od subote popodne kreće južina, raste temperatura, raste i vjerojatnost za kišu, osobito u nedjelju kada ponegdje može biti obilnija. U novom tjednu više sunčanih razdoblja, ali ne sasvim stabilno", rekao je te dodao:

"Na Jadranu sunčaniji petak uz slabljenje bure. Za vikend jako i olujno jugo, a izredat će se nekoliko kišnih valova, najizraženijih u nedjelju te u noći na ponedjeljak, nerijetko uz nevere. Postupno smirivanje u utorak. Temperatura bez veće promjene".

GALERIJA Promjena vremena donijela snijeg na Platak

Da stabilizacije vremena idućih dana i dalje nema, potvrđuje i HRT.

"Potkraj radnog tjedna i početkom vikenda jutra na kopnu osjetno hladnija. Pri tlu ponegdje i mraz. Uz djelomice sunčano vrijeme i promjenjivu naoblaku samo će rijetko gdje pasti malo kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska, a s jačanjem jugoistočnog vjetra, u nedjelju u većini krajeva naoblačenje te do kraja dana kiša. Lokalno može biti i nevremena. Na Jadranu će najpovoljnije biti u petak. Zatim jugo u jačanju i porast naoblake uz sve češću kišu. Bit će i grmljavine, a osobito potkraj vikenda može biti nevera. Temperatura zraka u petak još većinom malo niža, zatim u porastu", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Hrvatski autoklub (HAK) uputio je vozačima upozorenje zbog uvjeta na cestama: "Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama".