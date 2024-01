Preminuo dugogodišnji novinar Večernjeg lista Zdravko Strižić

U Sisku je sinoć, u 79. godini života, preminuo dugogodišnji sisački novinar, urednik i publicist Zdravko Strižić. Bio je dugogodišnji novinar, dopisnik i urednik Večernjeg lista, gdje je dočekao i mirovinu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sisku, gdje je i apsolvirao na sisačkim odjelima tadašnjeg Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Novinarsku karijeru počinje 1969. godine kao dopisnik tjednika Jedinstvo i zagrebačkog dnevnika Sportske novosti. Od 1972. radi kao profesionalni novinar, najprije u Jedinstvu i Radio Sisku, zatim od 1981. godine u Vjesniku Željezare, čiji je bio posljednji glavni urednik do gašenja Željezare i lista 1995. Od tada pa do umirovljenja 2010. godine profesionalno radi u Večernjem listu, gdje je jedno vrijeme bio urednik regionalnog izdanja. I nakon mirovine honorarno je surađivao u Večernjem listu sve do gašenja regionalnih izdanja. Dvadesetak je godina radio i kao vanjski dopisnik Televizije Zagreb, kasnije i Hrvatske radiotelevizije. Sve do prije mjesec dana radio je i kao honorarni dopisnik novinske agencija HINA.

U novinarskom radu su mu uže specijalnosti bile gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo, a bio je tijekom cijele svoje karijere aktivan u novinarskim strukovnim organizacijama. Ujedno je bio član Povjerenstva HND-a za pokretanje i organizaciju studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Tijekom Domovinskog rata, kao ratni reporter izvještavao je s ratišta u Slavoniji, Posavini, Banovini i Korduna. Za zasluge u ratnom izvještavanju odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata te medaljama Bljesak i Oluja. Dobitnik je i više strukovnih i drugih nagrada za svoj novinarski rad, a u nekoliko je navrata bio nagrađen i kao novinar s najvećim brojem objavljenih priloga u Večernjem listu.

U svojim umirovljeničkim danima, zajedno s kolegom Vladimirom Pajtlarom, okrenuo se i publicistici te je izdao nekoliko zanimljivih knjiga, među kojima i Leksikon novinarstva Sisačko-moslavačke županije.